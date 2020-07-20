Политика
ИзвестияПутин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Читать в источнике
Оценить5,6K
с чего всё началось
«Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.БИЗНЕС Onlineвчера в 07:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев
Губерниявчера в 09:00
Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край
Хабаров.todayвчера в 08:02
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ в августе
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor вчера в 05:16
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II.
Телеканал RTVI вчера в 20:46
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
По мнению американского изобретателя, люди с мозговым имплантом Neuralink смогут, к примеру, контролировать уровень гормонов.
Чистовик вчера в 23:02
Политика
Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы
Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
Шоу-бизнес
Пелагея получала угрозы перед судом с Телегиным
По словам близкой подруги певицы Пелагеи, перед судом по делу о бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным артистка начала получать анонимные угрозы, а сам спортсмен якобы был болен коронавирусной инфекцией, когда требовал встречи во время самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 13:16
Футбол
Киевское «Динамо» уволило главного тренера
Киевское "Динамо" осталось без главного тренера.
Pravda.Ru вчера в 08:56
Происшествия
В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Российская газета вчера в 10:34
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ
"Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ", - сказано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
Культура
Что слушали россияне, когда развалился СССР и стало можно все
За окном бушует 2020-й, но массовая культура насквозь пропитана символами, мифами и эстетикой 1990-х.
Lenta.ru вчера в 14:10
Экономика
РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
Московский Комсомолец 19 июля в 13:27
Политика
Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края
Нового временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края назначили в 15 часов по московскому времени, то есть в десять часов по хабаровскому.
КП - Хабаровск вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01:26
Политика
Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске
Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.
Актуальные комментарии вчера в 03:43
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43