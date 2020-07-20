с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

Космос Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II.

Армия и оружие В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 518

Политика Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов. 17

Шоу-бизнес Пелагея получала угрозы перед судом с Телегиным По словам близкой подруги певицы Пелагеи, перед судом по делу о бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным артистка начала получать анонимные угрозы, а сам спортсмен якобы был болен коронавирусной инфекцией, когда требовал встречи во время самоизоляции. 52

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 23

Происшествия Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 920

Общество Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ "Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ", - сказано в сообщении. 6

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,6K

Экономика РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.

Политика Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края Нового временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края назначили в 15 часов по московскому времени, то есть в десять часов по хабаровскому.

Шоу-бизнес Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей. 32

Общество В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости. 2

Политика Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.

Происшествия Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости". 159