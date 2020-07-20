Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.В источнике
С чего всё началось
«Михаил Владимирович, для вас есть работа, очень ответственная работа, очень важная, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить, — Хабаровский край», — сказал глава государства в ходе видеообращения к Дегтяреву, опубликованном на сайте
Кремля.
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Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев
Губерниявчера в 09:00