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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.В источнике
С чего всё началось
«Михаил Владимирович, для вас есть работа, очень ответственная работа, очень важная, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить, — Хабаровский край», — сказал глава государства в ходе видеообращения к Дегтяреву, опубликованном на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 13:16
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AmurMedia.ru

Наследство для врио или работа Фургала на посту губернатора - «за», «против», «всё равно»

AmurMedia.ru01:09
ТАСС

Итоги деятельности Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края

ТАССвчера в 09:33
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:28
Губерния

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев

Губерниявчера в 09:00
Коммерсантъ

Очередная акция протеста против ареста Фургала проходит в Хабаровске

Коммерсантъ06:36
РИА Новости

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

РИА Новостивчера в 09:37
Online47.ru

Многодетный отец Михаил Дегтярев назначен врио Хабаровского края

Online47.ruвчера в 08:11
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В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Российская газета04:09
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Хабаровчане встретили назначенца Путина новой акцией протеста

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Росбалт06:07
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Проблема судейства в отечественном футболе существовала давно, однако необходимо дать руководству Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым возможность исправить положение.
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Аэропорт Хабаровска «заминировали» перед прилетом Дегтярева

За три часа до прилета в Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева неизвестные сообщили о минировании аэропорта, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru00:17
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Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после попадания в "черный список" Государственного департамента США приехал в свое родовое селение Беной и пригласил туда госсекретаря США Майка Помпео.
Российская газета05:59
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