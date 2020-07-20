с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

Шоу-бизнес Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон. 51

Футбол Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров. 250

Общество В Алтайском крае ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер В крае днем, 21 июля, ожидаются дожди, местами по югу сильные ливневые дожди, грозы, град, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 3

Происшествия В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2 Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания. 152

Здоровье За сутки в Бурятии выявили 38 человек с коронавирусом Из 38 новых случаев COVID-19: 12 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 208

Политика Луганск предъявил Украине ультиматум Кобцева заявила также, что Луганск предъявил ультиматум украинской стороне на последних переговорах в Минске. 3

Общество Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона Городской телефон теряет актуальность, но у него остаются две жизненно важные функции, ради которых его стоит сохранить.

Шоу-бизнес Эмилию Кларк застали с бывшим парнем Ребекки Фергюсон Что касается Тома, то он состоял в отношениях со звездой фильма «Снеговик», 36-летней актрисой Ребеккой Фергюсон.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express. 345

Футбол Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак» Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах. 1

Культура Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов. 8

Общество Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов. 751

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 19

Футбол «Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся в зону еврокубков После 37 туров "Вулверхэмптон" (59) поднялся на шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), которое дает право принять участие в квалификации Лиги Европы.

Общество Ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России — Handelsblatt В России находится бежавший из Евросоюза бывший топ-менеджер немецкой компании «Wirecard» Ян Марсалек, 20 июля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники. 30

Здоровье Что случилось за день. Главные новости РБК Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.