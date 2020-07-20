Политика

ИзвестияИзвестияПутин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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с чего всё началось
«Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в указе президента, опубликованном
 на сайте Кремля.
БИЗНЕС Online07:58

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Хабаровчане примут врио губернатора Михаила Дегтярёва - Сергей Кравчук

AmurMedia.ru21:27

Пользователи инстаграма обрушились с критикой на нового временного губернатора Хабаровского края

Эхо Москвы20:06

Многодетный отец Михаил Дегтярев назначен врио Хабаровского края

Online47.ru08:11

Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край

Хабаров.today08:02

Итоги деятельности Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края

ТАСС09:33

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев

Губерния09:00

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

РИА Новости09:37
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
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Обнародованы доходы Мирославы Карпович

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Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа

Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
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Футбол

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Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
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ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
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В Алтайском крае ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

В крае днем, 21 июля, ожидаются дожди, местами по югу сильные ливневые дожди, грозы, град, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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Происшествия

В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2

Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

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Здоровье

За сутки в Бурятии выявили 38 человек с коронавирусом

Из 38 новых случаев COVID-19: 12 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Тивиком 21:03
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Политика

Луганск предъявил Украине ультиматум

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Общество

Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона

Городской телефон теряет актуальность, но у него остаются две жизненно важные функции, ради которых его стоит сохранить.
РИА Новости 19:00
Шоу-бизнес

Эмилию Кларк застали с бывшим парнем Ребекки Фергюсон

Что касается Тома, то он состоял в отношениях со звездой фильма «Снеговик», 36-летней актрисой Ребеккой Фергюсон.
Wday.ru 07:30
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия 13:40
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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Экономика

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
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Космос

На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»

Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
РБК 12:40
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
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Культура

Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера

Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru 12:00
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
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В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
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Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
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Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
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На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
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Политика

The New York Times предсказала новую коронавирусную катастрофу для США

Порядка 22 миллионов человек в США остались без работы из-за пандемии.
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Армия и оружие

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

РБК 17:00
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Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся в зону еврокубков

После 37 туров "Вулверхэмптон" (59) поднялся на шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), которое дает право принять участие в квалификации Лиги Европы.
Газета.Ru 17:15
Общество

Ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России — Handelsblatt

В России находится бежавший из Евросоюза бывший топ-менеджер немецкой компании «Wirecard» Ян Марсалек, 20 июля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
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В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
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В Краснодаре пройдет выставка молодых художников «В изоляции»

В экспозиции будет представлено более 30 живописных, графических работ и скульптур молодых художников из Краснодарского края и Москвы.
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