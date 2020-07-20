Политика
ИзвестияПутин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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с чего всё началось
«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится на сайте Кремля.RT на русском08:09
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Общество
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Футбол
Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова
Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов принял отставку главного тренера команды Дмитрия Парфенова.
МК-Спорт вчера в 10:32
Энергетика
Балтийские страны начали отказываться от российской нефти
В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru 08:44
Гаджеты
Microsoft ограничит Windows 10X на момент запуска
Как сообщало ранее Delovoe.tv, Microsoft признала проблему с интернет-подключением в Windows 10.
Деловое.ТВ 12:04
Кино
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок
Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
Общество
Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию
Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.
ТАСС 11:33
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении
Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии.
REGNUM 08:11
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Общество
Shadow Warrior 3 пояснит, чем закончилась Shadow Warrior 2
События Shadow Warrior 3 начинаются через некоторое время после финала Shadow Warrior 2 — заодно мы узнаем, что точно приключилось с Ло Вангом.
Игромания.ру 18 июля в 12:11
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным в истории «Евровидения»
Женева, Швейцария, 20 июля 2020, 20:13 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», набрал рекордное число просмотров за всю историю этого международного песенного конкурса.
REGNUM 13:13
Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка
Дмитровский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, избивавшего своего двухлетнего пасынка.
ТАСС 09:50
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Космос
Curiosity обнаружил камень с цветными вкраплениям на Марсе
Возможность существования древней жизни на Марсе была предметом интенсивного изучения, и марсоходы работали над исследованием этого вопроса в течение десятилетий.
Популярная механика 04:53
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Станислава Крицюка
Чемпионат 11:46
Политика
Названа выигравшая от коронавируса страна
Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США.
Lenta.ru 13:29
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
Известно, что в 2008 году власти белоруссии отозвали своего посла из США из-за введения американской стороной санкций против компании «Белнефтехим».
Страна Советов on-line 11:50
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03