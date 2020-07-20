с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

Общество В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.

Футбол Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов принял отставку главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

Энергетика Балтийские страны начали отказываться от российской нефти В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. 77

Гаджеты Microsoft ограничит Windows 10X на момент запуска Как сообщало ранее Delovoe.tv, Microsoft признала проблему с интернет-подключением в Windows 10.

Кино Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.

Происшествия В Саратове напали на следователя управления СК В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области. 33

Политика МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии. 69

Общество Shadow Warrior 3 пояснит, чем закончилась Shadow Warrior 2 События Shadow Warrior 3 начинаются через некоторое время после финала Shadow Warrior 2 — заодно мы узнаем, что точно приключилось с Ло Вангом. 1

Музыка Клип Little Big стал самым популярным в истории «Евровидения» Женева, Швейцария, 20 июля 2020, 20:13 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», набрал рекордное число просмотров за всю историю этого международного песенного конкурса. 5

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 33

Космос Curiosity обнаружил камень с цветными вкраплениям на Марсе Возможность существования древней жизни на Марсе была предметом интенсивного изучения, и марсоходы работали над исследованием этого вопроса в течение десятилетий.

Политика Названа выигравшая от коронавируса страна Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. 5