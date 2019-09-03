Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
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Владимир Путин поручил поддержать медиков, оказывающих первичную помощь

Тульская пресса16:22

Российские врачи начнут получать бесплатное жилье

URA.Ru11:10

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную медицинскую помощь

РИА Новости09:35

Путин поручил установить допвыплаты медработникам

Телеканал 360°10:33

Медработники, оказывающие первичную помощь, будут получать ежемесячные допвыплаты

Вести.Ru09:48

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ТАСС11:05

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

РБК11:52
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РБК 14:35
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Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Руководство Facebook разрабатывает функцию, с помощью которой можно будет отказаться от технологии распознавания лиц пользователей в социальной сети.
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Проведена первая в мире трансплантация роговицы из стволовых клеток

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Минпромторг опроверг отказ от выпуска укороченных Superjet

Минпромторг опроверг информацию об отказе выпуска укороченной версии самолета Sukhoi Superjet.
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В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
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Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным

Мэр Лондона Садик Хан имел неосторожность высказаться по поводу отмененного визита президента США в Польшу, за что и поплатился в итоге.
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Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
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РБК 01 сентября в 17:00
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Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit

Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
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