Политика
Газета.RuПутин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
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Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Общество
РАН заявила о сокрытии Минздравом данных об экспертизе лекарств
В конце марта 2019 года вице-президент РАН Алексей Хохлов, как куратор комиссии, обратился с письмом к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, попросив уточнить, где на сайте Минздрава публикуются заключения комиссии экспертов по результатам «экспертизы качества лекарственного средства» и «экспертизы отношения его ожидаемой пользы к возможному риску применения».
РБК 05:17
Общество
Более 80 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
Паводковыми и грунтовыми водами в Комсомольске подтоплено 83 жилых дома, 62 подвала в многоквартирных домах в Ленинском и Центральном округе и 230 приусадебных участков.
РИА Новости 01 сентября в 20:35
Общество
Топилин назвал число работающих пенсионеров в России
В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии.
Ведомости 01 сентября в 09:22
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Армия и оружие
Ракету «Союз» с украинскими комплектующими готовят к пуску с Байконура
Началась подготовка к последнему пуску ракеты-носителя "Союз-ФГ", в которой используются украинские комплектующие.
РИА Новости 18:02
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Происшествия
В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи
В Иерусалиме с туристки взяли 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом информирует Times of Israel.
Газета.Ru 17:33
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru 07:56
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Здоровье
Около 7 тыс. свиней ликвидировали в Приамурье из-за вируса АЧС
Известия вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24
Происшествия
Трагедия в Калифорнии: спасательная операция прекращена, надежд найти живых не осталось
Пассажиры прогулочного судна, которое сгорело у берегов Калифорнии, признаны погибшими. Береговая охрана прекратила спасательную операцию.
Вести.Ru 17:40
Армия и оружие
RT побывал на эвакуированной после обстрела израильской военной базе
Корреспондент RT Далия Намари побывала на израильской пограничной военной базе Авивим, которая была эвакуирована после обстрела противотанковыми ракетами с ливанской стороны.
RT на русском 05:47
Футбол
«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/20.
Sport24.ru 14:12