В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.

Общество РАН заявила о сокрытии Минздравом данных об экспертизе лекарств В конце марта 2019 года вице-президент РАН Алексей Хохлов, как куратор комиссии, обратился с письмом к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, попросив уточнить, где на сайте Минздрава публикуются заключения комиссии экспертов по результатам «экспертизы качества лекарственного средства» и «экспертизы отношения его ожидаемой пользы к возможному риску применения».

Общество Более 80 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре Паводковыми и грунтовыми водами в Комсомольске подтоплено 83 жилых дома, 62 подвала в многоквартирных домах в Ленинском и Центральном округе и 230 приусадебных участков.

Общество Топилин назвал число работающих пенсионеров в России В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии.

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Происшествия Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Политика Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

Происшествия В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи В Иерусалиме с туристки взяли 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом информирует Times of Israel.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.

Происшествия СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.

Общество В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.

Происшествия В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.

Армия и оружие RT побывал на эвакуированной после обстрела израильской военной базе Корреспондент RT Далия Намари побывала на израильской пограничной военной базе Авивим, которая была эвакуирована после обстрела противотанковыми ракетами с ливанской стороны.