Политика

РБКРБКПутин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области

Президент России Владимир Путин назначил новым временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
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Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области

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Александр Цыбульский стал и.о. губернатора Архангельской области

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Депутат Госдумы Андрей Палкин: Архангельскую область могут объединить с НАО

Новости Архангельска 29.ru10:38

Путин назначил главу НАО губернатором Архангельской области

Коммерсантъ10:43
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
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Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
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Новый министр здравоохранения Омской области в первом интервью расставила приоритеты в работе

Новый министр здравоохранения Омской области дала первое интервью.
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«Аякс» напомнил Рамосу о прошлогоднем вылете «Реала». Тот ответил

Напомним, «Аякс» после победы над «Реалом» в 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов прошёл «Ювентус», а в полуфинале уступил «Тоттенхэм Хотспур».
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Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
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Спорт

Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»

На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.
РБК 09:12
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
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Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

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Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
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Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
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В июне 2018 года совладелец "РУСАЛа" Олег Дерипаска выиграл дело в Высоком суде Лондона против акционеров "Норильского никеля" Владимира Потанина и Романа Абрамовича: сделка по продаже компанией Абрамовича Crispian 2,1% акций ГМК компании Whiteleave Потанина признана недействительной.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем занимается в изоляции

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США купили доставленное из РФ медицинское оборудование

30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
News.ru 04:25
Политика

Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об обсуждении возможной отмены парада Победы в Москве 9 мая.
REGNUM вчера в 06:12
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Энергетика

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.
Форпост Северо-Запад вчера в 15:16
Энергетика

Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.
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Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
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Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
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В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
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Путин назвал учреждения, которые продолжат работу в нерабочий период

Органы власти, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу в нерабочий период, заявил президент России Владимир Путин в четверг в своем телеобращении к россиянам в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Путин: пик эпидемии коронавируса в РФ и мире еще не пройден

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В Бергамо российским медикам сварили борщ

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Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
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Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
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Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
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