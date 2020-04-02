Политика
РБКПутин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области
Президент России Владимир Путин назначил новым временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутат Госдумы Андрей Палкин: Архангельскую область могут объединить с НАО
Новости Архангельска 29.ru10:38
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество
Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
Толк 31 марта в 05:22
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Здоровье
Новый министр здравоохранения Омской области в первом интервью расставила приоритеты в работе
Новый министр здравоохранения Омской области дала первое интервью.
12 Канал Омск 06:58
Футбол
«Аякс» напомнил Рамосу о прошлогоднем вылете «Реала». Тот ответил
Напомним, «Аякс» после победы над «Реалом» в 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов прошёл «Ювентус», а в полуфинале уступил «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 05:16
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Спорт
Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»
На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.
РБК 09:12
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Газета.Ru 03:31
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России
Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Экономика
Потанин и Абрамович прекратили спор с «РУСАЛом» в Лондоне
В июне 2018 года совладелец "РУСАЛа" Олег Дерипаска выиграл дело в Высоком суде Лондона против акционеров "Норильского никеля" Владимира Потанина и Романа Абрамовича: сделка по продаже компанией Абрамовича Crispian 2,1% акций ГМК компании Whiteleave Потанина признана недействительной.
Finam.Ru вчера в 07:28
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем занимается в изоляции
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом COVID-19, рассказал, чем занимается в изоляции.
Вести.Ru 09:17
Политика
США купили доставленное из РФ медицинское оборудование
30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
News.ru 04:25
Политика
Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об обсуждении возможной отмены парада Победы в Москве 9 мая.
REGNUM вчера в 06:12
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Энергетика
Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными
Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.
Форпост Северо-Запад вчера в 15:16
Энергетика
Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.
Комсомольская правда 07:06
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 07:07
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Политика
Путин назвал учреждения, которые продолжат работу в нерабочий период
Органы власти, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу в нерабочий период, заявил президент России Владимир Путин в четверг в своем телеобращении к россиянам в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.
Sputnik Южная Осетия 10:36
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в РФ и мире еще не пройден
"Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране", - сказал Путин.
Газета.Ru 10:46
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Политика
«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33