Политика
Газета.RuПутин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области
Временно исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Цыбульский прошел обучение на первом потоке так называемой "школы губернаторов".
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Политика
Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями
2 апреля президент РФ Владимир Путин наделил глав российских регионов дополнительными полномочиями.
Политика
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
Энергетика
Новак заявил, что рынок нефти продолжит падение
Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Общество
Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Общество
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД
Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Политика
Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии
Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Хоккей
Американский нападающий рассказал, что его заманивали в «Нефтехимик» гамбургерами
Бывший нападающий «Нефтехимика» американец Тим Стэплтон поделился воспоминаниями о жизни в Нижнекамске.
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
Здоровье
Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо
Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель
При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals.
Политика
Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что для потерявших работу из-за коронавируса создадут новые рабочие места, а президент Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой.
Армия и оружие
США разместили в Литве самолёты RC-12X для слежения за Калининградом
Соединенные Штаты разместили на литовской авиабазе Шяуляй два самолета радиоэлектронной и радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail армейской авиации США.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Общество
Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Наука
Ученые рассказали о наследуемых признаках, связанных с раком груди
Анализ, проведенный на основе большого когортного исследования, показал, что плотность молочных желез, микрокальцификаты и уплотнения в груди связаны с повышенным риском развития раковых опухолей.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию
Корабль проекта 22350 движется из Североморска в Северодвинск. Фрегат "Адмирал Горшков" отправился на ремонт и модернизацию.
Происшествия
162 туриста прилетели из Таиланда в Иркутск 1 апреля
1 апреля в Иркутск вернулись из Таиланда 162 туриста.