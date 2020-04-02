Временно исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Цыбульский прошел обучение на первом потоке так называемой "школы губернаторов".

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Политика Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями 2 апреля президент РФ Владимир Путин наделил глав российских регионов дополнительными полномочиями.

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Общество Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.

Общество Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.

Общество В России могут продлить нерабочую неделю О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.

Политика Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Здоровье Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.

Политика Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что для потерявших работу из-за коронавируса создадут новые рабочие места, а президент Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой.

Транспорт Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

Общество Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.

Наука Ученые рассказали о наследуемых признаках, связанных с раком груди Анализ, проведенный на основе большого когортного исследования, показал, что плотность молочных желез, микрокальцификаты и уплотнения в груди связаны с повышенным риском развития раковых опухолей.