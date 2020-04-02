Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области.
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Путин назначил Юрия Бездудного врио губернатора НАО

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В Кремле обсудили объединение НАО и Архангельской области

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Путин назначил врио главы Ненецкого автономного округа

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Назначен врио губернатора Ненецкого автономного округа

RT на русском11:22

Биография врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного

ТАСС13:08
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Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.
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Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

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В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
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Ракета с турецкого фрегата рухнула на землю в Ливии

Российская газета вчера в 10:20
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ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби

Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Газета.Ru вчера в 14:23
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Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
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НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией

НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
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Губернатор Игорь Бабушкин обратился к астраханцам

Карантинные меры в нашей области сохраняются.
Арбуз 13:17
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Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха

В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
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Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
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Актер и режиссер Сет Грин тайно снялся в фильме «Шазам»

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Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

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Главред пермской газеты умерла от коронавируса

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Работники почты принесут пенсии и иные выплаты домой из-за распространения коронавируса и в стране.
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Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
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Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

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Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
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Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом

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Василий Казарцев — о Божовиче в матче с «Оренбургом»: «Стало реально страшно, что это послужит сигналом для цепной реакции»

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По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3 548 человек.
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