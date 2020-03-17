Коронавирус
РБКПутин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Ранее 17 марта на сайте Кремля был опубликован указ Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля.Известия14:03
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Футбол
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Культура
Хакасия может стать пилотным регионом для «Национальных приоритетов»
Хакасия может войти в число первых регионов, где АНО «Национальные приоритеты» будет внедрять мониторинг и развитие форматов участия граждан в нацпроектах.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина
Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Общество
Испытания вакцины от коронавируса начались в США
Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Происшествия
Жительница Хакасии госпитализирована с подозрением на коронавирус
Саяногорск, Хакасия, 17 марта 2020, 11:54 — REGNUM В Хакасии с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек.
Футбол
Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Кино
В СМИ просочились детали третьего фильма о Человеке-пауке
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Экономика
Вторая страна в Европе заговорила о национализации
Франция стала уже второй в Европе страной, после Германии, в которой заговорили о такой возможности.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Общество
В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности
Оренбург, 17 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности.
Футбол
Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
Политика
Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Происшествия
В Омске в ходе перестрелки задержали членов ОПГ
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Представлена новая Hyundai Creta для индийского рынка
Компания Hyundai объявила официальный старт продаж удешевленной версии кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Экономика
Фондовые рынки США растут после падения накануне
Фондовые рынки США восстанавливаются после резкого падения 16 марта.