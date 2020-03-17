с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Футбол Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.

Общество В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.

Общество Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.

Общество Испытания вакцины от коронавируса начались в США Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.

Здоровье Назвали три первых признака заболевания коронавирусом Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.

Космос Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.

Футбол Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.