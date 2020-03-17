Коронавирус

РБКРБКПутин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
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Ранее 17 марта на сайте
 Кремля был опубликован указ Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля.
Известия14:03

Подробнее о событии

В России 22 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, проведут общероссийское голосование

Эхо Москвы21:21

Песков: голосование по конституции пройдет в срок, но с учетом ситуации с коронавирусом

ТАСС14:15

ЦИК допустила перенос голосования по поправкам из-за коронавируса

РБК17:41

Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса

Коммерсантъ16:26

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

РИА Новости16:53

Путин оценил возможность переноса голосования по Конституции

RT на русском14:23

Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за COVID-19

Интерфакс14:17
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Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
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Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости 17:14
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
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Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
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Хакасия может стать пилотным регионом для «Национальных приоритетов»

Хакасия может войти в число первых регионов, где АНО «Национальные приоритеты» будет внедрять мониторинг и развитие форматов участия граждан в нацпроектах.
ИА Хакасия 21:45
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Общество

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
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Общество

Испытания вакцины от коронавируса начались в США

Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.
Ридус 15 марта в 20:09
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник 04:19
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Жительница Хакасии госпитализирована с подозрением на коронавирус

Саяногорск, Хакасия, 17 марта 2020, 11:54 — REGNUM В Хакасии с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек.
REGNUM 04:54
Футбол

Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Газета.Ru 17:47
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В СМИ просочились детали третьего фильма о Человеке-пауке

Телеканал 360° 20:08
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости 15:12
Экономика

Вторая страна в Европе заговорила о национализации

Франция стала уже второй в Европе страной, после Германии, в которой заговорили о такой возможности.
Lenta.ru 21:03
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
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Скончался писатель Эдуард Лимонов

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В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности

Оренбург, 17 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности.
REGNUM 11:35
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Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:33
Здоровье

Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
ФАН 15 марта в 03:39
Политика

Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

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В Омске в ходе перестрелки задержали членов ОПГ

Российская газета 08:55
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Авто

Представлена новая Hyundai Creta для индийского рынка

Компания Hyundai объявила официальный старт продаж удешевленной версии кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
Новые автомобили вчера в 12:25
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Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
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Фондовые рынки США растут после падения накануне

Фондовые рынки США восстанавливаются после резкого падения 16 марта.
ГЛАС.RU 09:08
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