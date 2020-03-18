Коронавирус
Газета.RuПутин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Однако глава государства отметил, что голосование состоится, если позволит ситуация с распространением коронавируса.
Читать в источнике
Оценить3,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 16:26
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
Футбол
Игрок «Ювентуса» Матюиди прокомментировал свое заражение коронавирусом
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, сдавший положительный тест на коронавирус, призвал общественность соблюдать рекомендации врачей.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Авто
До России доехал новый мощный Audi S8
Компания Audi начала в России прием заказов на представленный прошлым летом гибридный седан Audi S8 нового поколения.
Общество
Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции
В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Спорт
Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта
Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
ЦИК предложит кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома
Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что комиссия планирует предложить кандидатуру заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова на должность главы столичной избирательной комиссии.
Авто
Представлена новая Hyundai Creta для индийского рынка
Компания Hyundai объявила официальный старт продаж удешевленной версии кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
Общество
Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса
Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Технологии
Joom запустил сервис по доставке продуктов в партнерстве с iGooods
Маркетплейс Joom запускает сервис доставки продуктов из гипермаркетов Joom Fresh в партнерстве с сервисом iGooods.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Общество
Похороны Лимонова будут закрыты для общественности
Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
Футбол
Шевченко обратился к фанатам «Милана»: «Пересмотрите победные финалы ЛЧ»
Главный тренер сборной Украины и бывший форвард "Милана" Андрей Шевченко обратился к болельщикам "россонери":Я очень осторожен.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса
Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Общество
ОАЭ закрывают границы для иностранцев
Объединенные Арабские Эмираты ужесточают правила въезда на территорию страны для всех иностранных туристов с 19 марта 2020 года.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Общество
Житель Великобритании выиграл в лотерею почти 70 миллионов долларов
Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере 69,2 миллиона долларов.
Футбол
РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Матчи российской премьер-лиги приостановлены до 10 апреля. Об этом заявили несколько руководителей клубов РПЛ.
Происшествия
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин
Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Общество
Путин призвал не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.