Коронавирус
Газета.RuПутин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Однако глава государства отметил, что голосование состоится, если позволит ситуация с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.REGNUM01:13
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Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 16:26
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