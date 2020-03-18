с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Однако глава государства отметил, что голосование состоится, если позволит ситуация с распространением коронавируса.

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

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