Коронавирус

Би-портБи-портПутин назначил день голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на официальном сайте президента РФ.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал
 указ, в соответствии с которым, всероссийское голосование по поправкам в Конституции будет проходить 22 апреля 2020 года.
Дождьвчера в 15:08

Подробнее о событии

Свердловский избирком развесит 1,5 тыс. баннеров о голосовании по Конституции

Znak.com07:03

Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции

RT на русскомвчера в 13:53

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Газета.Ru01:22

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

РБКвчера в 17:22

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

РИА Новостивчера в 16:53

Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:26

22 апреля южноуральцы проголосуют по изменениям в Конституцию РФ

Московский Комсомолец05:18
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Экономика

Власти Москвы дадут бизнесу отсрочку по арендным и налоговым платежам

Накануне правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Коммерсантъ 05:07
Общество

Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 06:37
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск 03:39
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
РБК 06:37
Происшествия

У 37 пациентов больницы в Коммунарке подтвержден коронавирус

В штабе отметили, что 40 пациентов были выписаны 17 марта, у каждого из них тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.
ТАСС 03:38
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Коммерсантъ 07:29
Шоу-бизнес

Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
КМВ Новости 05:34
Политика

Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК.
РИА Новости 05:41
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Хоккей

«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ

«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
Вести Татарстан 06:20
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось со 114 до 147 за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Москва 24 07:30
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Ведомости 06:20
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Политика

В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
РИА Новости 07:18
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Общество

В России зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом

33 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России. При этом 31 из них выявлены в Москве, сообщает оперативный штаб.
РЕН ТВ 07:29
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России 03:22
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Общество

ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взгляд.ру 07:23
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет.
Piter.tv 05:59
Финансы

Курс доллара сегодня превысил 79 рублей

Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Городской телеканал (Брянск) 03:49
Политика

Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента

Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина.
RT на русском 07:05
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