с чего всё началось

Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на официальном сайте президента РФ.

Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию

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