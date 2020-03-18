Коронавирус
Би-портПутин назначил день голосования по поправкам в Конституцию
Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на официальном сайте президента РФ.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, всероссийское голосование по поправкам в Конституции будет проходить 22 апреля 2020 года.Дождьвчера в 15:08
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Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 16:26
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Накануне правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
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Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
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Происшествия
У 37 пациентов больницы в Коммунарке подтвержден коронавирус
В штабе отметили, что 40 пациентов были выписаны 17 марта, у каждого из них тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.
Политика
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Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
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Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Хоккей
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«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось со 114 до 147 за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель
Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Политика
В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Политика
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Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
В России зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом
33 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России. При этом 31 из них выявлены в Москве, сообщает оперативный штаб.
Общество
В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода
Общество
ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет.
Финансы
Курс доллара сегодня превысил 79 рублей
Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Политика
Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента
Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина.