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Калининград.RuПутин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.
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Конституционные поправки уже вошли в нашу жизнь. И мы наблюдаем такое уникальное явление, правовой феномен, если хотите, когда поправки еще не вступили в силу, но они уже определяют содержательное наполнение законодательства.
— Талия Хабриева, учёныйПервый канал 11:12
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