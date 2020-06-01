Конституционные поправки уже вошли в нашу жизнь. И мы наблюдаем такое уникальное явление, правовой феномен, если хотите, когда поправки еще не вступили в силу, но они уже определяют содержательное наполнение законодательства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

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