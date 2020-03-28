Президент подписал указ о начальнике Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Общество Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

Здоровье Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.

Общество Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Происшествия Минздрав назвал причину смерти зараженного коронавирусом оренбуржца Причиной смерти 57-летнего жителя Бузулука, у которого ранее был выявлен COVID-19, стала коронавирусная инфекция и вызванная ею двусторонняя полисегментарная пневмония.

Политика В России ограничат движение через пункты пропуска на границе Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса В Калмыкии действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, в больнице только один больной с подозрением на инфекцию, с 28 марта по 5 апреля в регионе не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия, для людей старшей 60 лет до 14 апреля введен режим самоизоляции.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Политика Премьеры России и Армении обсудили торговлю в условиях эпидемии Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров обсудили торгово-экономические отношения двух стран в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.