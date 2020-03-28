Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Президент подписал указ о начальнике Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
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Путин освободил Андрея Липова с поста главы управления президента по развитию IT и связи

ТАСС13:23

Путин сменил главу управления Кремля по развитию ИТ и связи

РБК13:03

Назначен новый начальник управления президента по развитию инфраструктуры связи

Комсомольская правда12:08

Путин заменил Липова Матвеевой

Вести.Ru12:30

Путин назначил главу Управления президента по развитию IT и связи

RT на русском12:15

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Российская газета12:50

Матвеева назначена начальником управления президента по развитию ИКТ

Известия12:04
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Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Общество

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

Вести.Ru 13:02
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости 26 марта в 16:27
Здоровье

Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.
Вечерняя Москва 03:01
Гаджеты

Huawei выпустила абсолютно новую прошивку для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально сообщила о выходе обновленной оболочки EMUI 10.1 для своих смартфонов, которая получила массу полезных нововведений.
Российская газета вчера в 08:00
Общество

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад

Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
REGNUM 07:42
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Наука

Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2

Московский Комсомолец вчера в 04:35
Происшествия

Минздрав назвал причину смерти зараженного коронавирусом оренбуржца

Причиной смерти 57-летнего жителя Бузулука, у которого ранее был выявлен COVID-19, стала коронавирусная инфекция и вызванная ею двусторонняя полисегментарная пневмония.
Российская газета 14:07
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:43
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Армия и оружие

Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК

RuNews24.ru 10:04
Технологии

Dyson изготовит 15 тыс. ИВЛ для Великобритании и других стран

ToDay News Ufa 03:45
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Общество

В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Калмыкии действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, в больнице только один больной с подозрением на инфекцию, с 28 марта по 5 апреля в регионе не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия, для людей старшей 60 лет до 14 апреля введен режим самоизоляции.
РИА Новости 14:00
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК 14:25
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Кино-Панк 07:45
Экономика

В России предупредили о возвращении в XIX век

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Lenta.ru 26 марта в 00:27
Происшествия

Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге

Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Piter.tv 13:06
Происшествия

Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии 17-летний подросток умер, потому что врачи отказались ему помочь из-за отсутствия страховки, информирует CBS.
Газета.Ru 11:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова откровенно рассказала о разводе с Джиганом

Почти месяц семейная жизнь Оксаны Самойловой и Джигана находится в центре всеобщего внимания.
OvideO.ru 14:43
Политика

Премьеры России и Армении обсудили торговлю в условиях эпидемии

Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров обсудили торгово-экономические отношения двух стран в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:51
Хоккей

Экс-игрок НХЛ назвал причину смеха американцев над русскими

Защитник магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Егор Яковлев рассказал, почему американцы смеются над россиянами.
Газета.Ru 12:46
Политика

В Британии рассказали о состоянии Джонсона

Премьер Великобритании Борис Джонсон продолжает руководить действиями правительства и борьбой с коронавирусом, заявил министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.
РИА Новости 12:50
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
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