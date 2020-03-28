Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Президент подписал указ о начальнике Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
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Путин освободил Андрея Липова с поста главы управления президента по развитию IT и связи

ТАСС13:23

Липов освобожден от должности начальника управления президента по IT

РЕН ТВ12:04

Путин заменил Липова Матвеевой

Вести.Ru12:30

Путин назначил главу Управления президента по развитию IT и связи

RT на русском12:15

Назначен новый начальник управления президента по развитию инфраструктуры связи

Комсомольская правда12:08

Путин сменил главу управления Кремля по развитию ИТ и связи

РБК13:03

Матвеева назначена начальником управления президента по развитию ИКТ

Известия12:04
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Корпорация Apple создала приложение и интернет-ресурс для информирования людей о коронавирусе.
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Власти Испании решили ужесточить карантин

В Испании местные власти приняли решение ввести новые карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.
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