Президент подписал указ о начальнике Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

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Гаджеты GTX 1650 получат более быструю память Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.

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Политика Глава правительства России ограничил движение через границу страны Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.