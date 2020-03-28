Политика
Российская газетаПутин назначил начальника управления по развитию IT и связи
Президент подписал указ о начальнике Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
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Назначен новый начальник управления президента по развитию инфраструктуры связи
Комсомольская правда12:08
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Футбол
Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»
Общество
На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Происшествия
Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Кино
В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны
Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
Гаджеты
GTX 1650 получат более быструю память
Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату
Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Здоровье
Выяснилось, как долго коронавирус сохраняется в организме человека
Ученые в медцентре Пекина установили, что у половины переболевших новым коронавирусом вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней после выздоровления.
Общество
Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса
В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Здоровье
Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом
Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Культура
Британские кинематографисты хотят представить президента России шпионом
В новом "кинопроизведении" от британских создателей представлены интервью с теми, кто когда-либо сотрудничали с Владимиром Путиным и знали его, в том числе корреспондент Владимир Кара-Мурза, дочь первого главы государства Бориса Ельцына Татьяна Юмашева, Марина Литвиненко - вдова Александра Литвиненко, и другие.
Общество
В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Технологии
Apple создала приложение для информирования о коронавирусе
Корпорация Apple создала приложение и интернет-ресурс для информирования людей о коронавирусе.
Авто
В России массово останавливаются конвейеры автозаводов
В связи с распространением коронавируса по миру российские автозаводы могут прекратить выпуск автомобилей.
Политика
Трамп рассматривает возможность введения карантина в ряде штатов США
Вашингтон, 28 марта 2020, 20:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп среди мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и в некоторых других районах страны.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Футбол
Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании
Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за Сельту в чемпионате Испании.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
Власти Испании решили ужесточить карантин
В Испании местные власти приняли решение ввести новые карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»
Dragon's Lair - приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута.
Экономика
Банк «Уралсиб» ввел вклад «Пока вы дома»
Банк "Уралсиб" с 27 марта ввел вклад "Пока вы дома".