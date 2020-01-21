В России утверждено новое правительство. Соответствующие указы сегодня подписал президент Владимир Путин. Один из указов касается структуры федеральных органов исполнительной власти.

Общество Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.

Политика Сформировано новое правительство России 21.06, Москва \Tochka Zрения\ К вечеру вторника президент РФ Владимир Путин подписал все необходимые указы о назначении вице-премьеров и министров нового правительства РФ.

Общество Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Политика США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.

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Здоровье Новый коронавирус из Китая добрался до США Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.