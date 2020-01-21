Политика

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингВ России сформировано новое правительство

В России утверждено новое правительство. Соответствующие указы сегодня подписал президент Владимир Путин. Один из указов касается структуры федеральных органов исполнительной власти.
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Половина правительства России теперь — «молодое и борзое»

URA.Ruвчера в 16:26

Кабинет с видом на перемены

Российская газетавчера в 16:08

Путин подписал указ о структуре нового правительства

Известиявчера в 12:44

Путин изменил структуру правительства

Коммерсантъвчера в 11:58

Путин подписал указ об изменении структуры правительства

Телеканал 360°вчера в 11:58

Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти

Эхо Москвывчера в 11:55

Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России

РИА Новостивчера в 14:33
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Политика

Сформировано новое правительство России

21.06, Москва \Tochka Zрения\ К вечеру вторника президент РФ Владимир Путин подписал все необходимые указы о назначении вице-премьеров и министров нового правительства РФ.
Tochka Zрения вчера в 13:07
Политика

Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России

Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Газета.Ru 01:27
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте».
Вечерняя Москва вчера в 19:56
Экономика

Стали известны доходы членов нового правительства России

Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 18:09
Шоу-бизнес

Холодно смотреть: Толкалина разделась в Ялте до полосатого бикини

Холодно смотреть: Толкалина разделась в Ялте до полосатого бикини Любовь Толкалина в купальнике показала стройную фигуру.
Экспресс газета вчера в 09:04
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru вчера в 11:07
Общество

Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС

Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Радио Sputnik вчера в 11:34
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Футбол

Джано расторг контракт со «Спартаком»

Чемпионат вчера в 02:57
Происшествия

Погибшая от удара током в Петербурге девушка выгуливала собаку

Форпост Северо-Запад вчера в 04:35
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Политика

Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 16:01
Наука

Австралийский кратер оказался древнейшим на Земле

Раскопки на территории западной Австралии помогли ученым выяснить, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиарда лет назад.
ТАСС Наука вчера в 11:19
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс вчера в 13:16
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Политика

Путин предложил Чайке должность полпреда в СКФО

Глава государства поблагодарил Юрия Чайку за многолетнюю работу и предложил ему занять должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Аргументы недели вчера в 08:25
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости 20 января в 20:13
Шоу-бизнес

Миллиардер закатил для жены роскошный юбилей, где выступили Ротару, Малахов и мировые знаменитости

Сцену, где для именинницы пели отечественные и мировые звезды, украшало красное полотно с именем виновницы торжества.
Комсомольская правда вчера в 20:00
Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Здоровье

Новый коронавирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
РБК вчера в 15:14
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия вчера в 13:35
Происшествия

Вернувшемуся в Россию бизнесмену реальный срок заменили на условный

Вернувшемуся в Россию бизнесмену реальный срок заменили на условный Апелляционная инстанция изменила приговор ростовскому предпринимателю из «лондонского списка» Бориса Титова Андрею Каковкину: суд постановил считать наказание в виде ранее назначенных трех лет колонии общего режима условным.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия вчера в 09:44
Авто

УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Тарантас Ньюс вчера в 13:56
Политика

Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
Lenta.ru 00:12
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