Политика
СаратовБизнесКонсалтингВ России сформировано новое правительство
В России утверждено новое правительство. Соответствующие указы сегодня подписал президент Владимир Путин. Один из указов касается структуры федеральных органов исполнительной власти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
Политика
Сформировано новое правительство России
21.06, Москва \Tochka Zрения\ К вечеру вторника президент РФ Владимир Путин подписал все необходимые указы о назначении вице-премьеров и министров нового правительства РФ.
Политика
Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте».
Экономика
Стали известны доходы членов нового правительства России
Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Холодно смотреть: Толкалина разделась в Ялте до полосатого бикини
Холодно смотреть: Толкалина разделась в Ялте до полосатого бикини Любовь Толкалина в купальнике показала стройную фигуру.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Общество
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Футбол
Джано расторг контракт со «Спартаком»
Происшествия
Погибшая от удара током в Петербурге девушка выгуливала собаку
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Политика
США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Политика
Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Наука
Австралийский кратер оказался древнейшим на Земле
Раскопки на территории западной Австралии помогли ученым выяснить, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиарда лет назад.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Путин предложил Чайке должность полпреда в СКФО
Глава государства поблагодарил Юрия Чайку за многолетнюю работу и предложил ему занять должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Шоу-бизнес
Миллиардер закатил для жены роскошный юбилей, где выступили Ротару, Малахов и мировые знаменитости
Сцену, где для именинницы пели отечественные и мировые звезды, украшало красное полотно с именем виновницы торжества.
Общество
МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Здоровье
Новый коронавирус из Китая добрался до США
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Происшествия
Вернувшемуся в Россию бизнесмену реальный срок заменили на условный
Вернувшемуся в Россию бизнесмену реальный срок заменили на условный Апелляционная инстанция изменила приговор ростовскому предпринимателю из «лондонского списка» Бориса Титова Андрею Каковкину: суд постановил считать наказание в виде ранее назначенных трех лет колонии общего режима условным.
Происшествия
Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне
Авто
УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Политика
Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов
Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.