Политика

Повестка дняПовестка дняОбъявлен новый состав правительства России

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Как сообщает пресс-служба Кремля, согласно документу, в новом правительстве будет девять вице-премьеров - заместителей нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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Мутко: новый глава МЭР Решетников имеет достаточно опыта для решения задач СКФО

ТАСС14:46

Объявлен состав нового правительства

РИА Новости13:09

Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти

Эхо Москвы11:55

Путин упразднил одно из министерств

Lenta.ru12:03

Путин изменил структуру правительства

Коммерсантъ11:58

Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа

РБК12:38

Путин подписал указ о структуре нового правительства

Известия12:44
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Футбол

Состоялась жеребьевка 2-го раунда отбора ЧМ-2022 в Африке

Прошла жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке.
Спорт-Экспресс 12:59
Политика

Владимир Мединский покинет пост министра культуры

РБК 07:37
Политика

Сергей Лавров остается на посту главы МИД России

Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров останется на своем посту в новом правительстве, сообщила пресс-служба Кремля.
ФАН 12:11
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Культура

Актера Виктора Ракова госпитализировали

В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 13:00
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Политика

Решетников сменил Орешкина на посту министра экономического развития

Новым министром экономического развития России станет Максим Решетников, который с 2017 года являлся главой Пермского края.
Взгляд.ру 13:41
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru 09:24
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
ТАСС 06:42
Спорт

Фара заявил, что согласен на перепроверку своих допинг-проб

Четырехкратный победитель Олимпийских игр в беге на длинные дистанции Мо Фара прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передать во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) образцы его допинг-проб.
RT на русском 13:02
Здоровье

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Интерфакс 14:39
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Политика

Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки

Газета.Ru вчера в 05:34
Здоровье

Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья

Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
Vademecum 00:52
Футбол

Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
РИА Новости 10:33
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Газета.Ru 10:14
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Космос

В России предложили независимую от США систему полёта на Луну

Life.ru 01:23
Хоккей

«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием

Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 02:58
Шоу-бизнес

Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци

Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Аргументы и Факты 12:15
Общество

Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
РБК 10:31
Игры

Игры серии Half-Life временно стали бесплатными в Steam

CyberSport.ru 14:46
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники

Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Актуальные Новости 10:01
Политика

Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров

Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров, некоторые из них остались в составе обновленного правительства России.
РИА Новости 13:12
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит 100-кратный зум

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra получили достойные характеристики.
ToDay News Ufa 19 января в 23:02
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт вчера в 03:53
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
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