Политика

ТАССТАССПутин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.
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Пермский край дождался своего

Коммерсантъвчера в 15:26

В Instagram Дмитрия Махонина выросло количество подписчиков

Новый компаньонвчера в 23:07

Джокер, бронепоезд, «любит Пермь». Что говорят о новом врио губернатора Дмитрии Махонине — коротко

Новости Перми 59.ruвчера в 20:56

Два экс-губернатора Прикамья вошли в состав президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию

Properm.ruвчера в 22:35

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

РИА Новостивчера в 11:15

Эксперты: Махонину на новом посту предстоит завершить инвестпроекты к 300-летию Перми

ТАССвчера в 14:14

Биография Дмитрия Махонина: что известно о новом врио губернатора Пермского края

КП - Пермьвчера в 12:39
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Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
Политика

Sohu: украинский Ан-22 вылетел в трубу

«Как сообщается на официальном сайте ОКБ "Антонов", стоимость одного транспортного самолета Ан-22 составляет всего 210 миллионов долларов», – пишет Sohu.
ПолитРоссия 05 февраля в 03:35
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Российская газета 05 февраля в 08:25
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
RT на русском вчера в 19:59
Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском вчера в 20:46
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник вчера в 05:15
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия вчера в 12:04
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru вчера в 07:44
Футбол

«Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче

В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
LiveSport.ru вчера в 13:21
Космос

16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу

В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Научная Россия 04 февраля в 01:33
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Uznayvse.ru 05 февраля в 16:13
Футбол

«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова

Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
ODDS.ru вчера в 02:06
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636

В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
ТАСС вчера в 18:20
Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru 05 февраля в 09:13
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Авто

Toyota представила спортивную версию Highlander

Toyota представила полностью обновленный кроссовер Highlander с тремя рядами сидений в прошлом году, но в отличие от многих последних модернизированных моделей Toyota, в нем отсутствовал «спортивный» вариант отделки XSE.
SpeedMe вчера в 03:22
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru вчера в 06:08
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
Общество

Польша отказалась от российского угля

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Lenta.ru вчера в 06:14
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Футбол

«Спартак» на сборе в Сочи сыграет с «Араратом»

В ходе третьего зимнего сбора «Спартак» проведет один товарищеский матч. Достигнута договоренность о встрече с армянским «Араратом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:01
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 05 февраля в 01:11
Авто

Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры

В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.
Тарантас Ньюс вчера в 04:40
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