Политика
ТАССПутин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.
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Джокер, бронепоезд, «любит Пермь». Что говорят о новом врио губернатора Дмитрии Махонине — коротко
Новости Перми 59.ruвчера в 20:56
Биография Дмитрия Махонина: что известно о новом врио губернатора Пермского края
КП - Пермьвчера в 12:39
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В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
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16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу
В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
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Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
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Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
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Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636
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Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
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Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
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Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
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Польша отказалась от российского угля
Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
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Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
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В ходе третьего зимнего сбора «Спартак» проведет один товарищеский матч. Достигнута договоренность о встрече с армянским «Араратом».
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
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Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры
В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.