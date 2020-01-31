Политика
ПрофильПутин назначил нового полпреда президента в Конституционном суде
Президент Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить132
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Здоровье
Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша
Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Политика
Российский посол рассказал о рисках для Британии после Brexit
Британии после Brexit будет непросто, ей потребуются новые связи, чтобы встроиться в новый миропорядок, а экономику может ждать стагнация, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
Общество
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Спорт
Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга
Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Общество
Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия
Полиция Северного Йоркшира обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Гаджеты
NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD
Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Политика
Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Здоровье
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Общество
S7 раскритиковала план принимать рейсы из Китая в Шереметьево
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планах отправлять все рейсы из Китая и в Китай только через Шереметьево.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Футбол
«Барселона» усилит состав бразильским полузащитником
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.