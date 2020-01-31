Политика

ПрофильПрофильПутин назначил нового полпреда президента в Конституционном суде

Президент Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба Кремля.
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Путин назначил бывшего главу Минюста на новую должность

RT на русском07:03

Путин освободил Кротова от должности полпреда президента в КС

Известия07:21

Бывший глава Минюста Коновалов стал полпредом президента в Конституционном суде

Интерфакс07:07

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Коммерсантъ07:54

Путин освободил от должности своего полпреда в Конституционном суде

РБК07:43

Биография полпреда президента России в Конституционном суде Александра Коновалова

ТАСС07:32

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

РИА Новости07:01
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Политика

Аксенов оценил нежелание главы горсовета Керчи увольняться

Lenta.ru 03:51
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В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток 07:01
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На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
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Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

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Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
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В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

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Вести.Ru 06:04
Политика

Российский посол рассказал о рисках для Британии после Brexit

Британии после Brexit будет непросто, ей потребуются новые связи, чтобы встроиться в новый миропорядок, а экономику может ждать стагнация, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 13:47
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В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
РИА Новости 00:30
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Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Газета.Ru вчера в 01:11
Спорт

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Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Общество

Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия

Полиция Северного Йоркшира обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.
Дождь 11:48
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
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В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Гаджеты

NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra 11:58
Политика

Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Ведомости 12:50
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
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Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК 11:09
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
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Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости 12:45
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Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

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Uznayvse.ru вчера в 05:35
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S7 раскритиковала план принимать рейсы из Китая в Шереметьево

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планах отправлять все рейсы из Китая и в Китай только через Шереметьево.
РБК 11:15
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

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Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания 28 января в 14:36
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