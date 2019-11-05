с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность посла России в Великобритании. Текст президентского указа о назначении Келина опубликован 5 ноября на официальном сайте правовой информации.

Общество Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.

Здоровье В Харьковской области зафиксировали два случая заболевания дифтерией В Харьковской области Украины выявлен второй случай дифтерии за прошедшее время, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской обладминистрации Наталья Куфтерина, сообщило 5 ноября информационное агентство УНИАН.

Гаджеты Представлен смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп Сразу стоит отметить, что название Xiaomi Mi CC9 Pro относится только к китайской версии смартфона, глобальная версия называется Xiaomi Mi Note 10 Pro.

Авто Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.

Происшествия Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.

Происшествия Появилось видео с убийцей ребенка в детском саду в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.

Спорт WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.

Общество Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за найденной бомбы Американскую актрису Анджелину Джоли и всю съемочную группу эвакуировали во время съемок фильма «Вечные» из-за бомбы, сообщает The Sun.

Хоккей Никита Щербак перешел в «Трактор» Сергей Исаков, агент нападающего Никиты Щербака, рассказал о том, что его клиент подписал контракт с «Трактором».

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.

Шоу-бизнес Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.

Политика Украина заявила о готовности к прекращению транзита российского газа Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа из России, передает РИА Новости.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.

Теннис Медведев узнал соперников по группе на Итоговом чемпионате ATP В Лондоне состоялась жеребьевка группового этапа Итогового турнира ATP, в котором примут участие восемь лучших теннисистов рейтинга.

Шоу-бизнес Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.

Футбол Черчесов определился с составом на матчи с Бельгией и Сан-Марино Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Бельгии и Сан-Марино.

Здоровье УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.

Футбол «Ливерпуль» — «Генк»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Генк».

Политика Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

Авто Toyota представила новый кроссовер Raize Кроссовер построен на архитектуре DNGA, который используется как в моделях Daihatsu, так и Toyota.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Происшествия В Москве после визита к стоматологу умер подросток Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.