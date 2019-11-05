Политика
REGNUMПутин назначил Андрея Келина новым послом России в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность посла России в Великобритании. Текст президентского указа о назначении Келина опубликован 5 ноября на официальном сайте правовой информации.
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с чего всё началось
«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.RT на русском08:26
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Шоу-бизнес
Сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери
News.ru вчера в 00:51
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Здоровье
В Харьковской области зафиксировали два случая заболевания дифтерией
В Харьковской области Украины выявлен второй случай дифтерии за прошедшее время, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской обладминистрации Наталья Куфтерина, сообщило 5 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 07:42
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Сразу стоит отметить, что название Xiaomi Mi CC9 Pro относится только к китайской версии смартфона, глобальная версия называется Xiaomi Mi Note 10 Pro.
The GEEK 03:11
Авто
Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем
Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.
Тарантас Ньюс вчера в 08:25
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Происшествия
Появилось видео с убийцей ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.
Lenta.ru 03:36
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за найденной бомбы
Американскую актрису Анджелину Джоли и всю съемочную группу эвакуировали во время съемок фильма «Вечные» из-за бомбы, сообщает The Sun.
МИР 24 06:50
Хоккей
Никита Щербак перешел в «Трактор»
Сергей Исаков, агент нападающего Никиты Щербака, рассказал о том, что его клиент подписал контракт с «Трактором».
Sport24.ru 08:36
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита российского газа
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа из России, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД
Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 13:23
Теннис
Медведев узнал соперников по группе на Итоговом чемпионате ATP
В Лондоне состоялась жеребьевка группового этапа Итогового турнира ATP, в котором примут участие восемь лучших теннисистов рейтинга.
Нева Спорт 09:09
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы
Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.
Lenta.ru 01:21
Футбол
Черчесов определился с составом на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Бельгии и Сан-Марино.
REGNUM 06:16
Здоровье
УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете 06:58
Футбол
«Ливерпуль» — «Генк»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Генк».
Чемпионат 03:00
Политика
Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка
Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка.
ФАН 08:36
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Хоккей
Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Оттавой»
Газета.Ru вчера в 22:12
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК вчера в 19:29
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize
Кроссовер построен на архитектуре DNGA, который используется как в моделях Daihatsu, так и Toyota.
Car.ru 01:55
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Происшествия
В Москве после визита к стоматологу умер подросток
Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Вести.Ru 08:28
Наука
Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу
Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.
РИА Новости 08:11