Политика
Газета.RuПутин назначил нового прокурора Москвы
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова новым прокурором Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.
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Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Авто
Новый седан Mazda 3 появится в России 1 октября
Компания Mazda анонсировала старт продаж в России нового седана Mazda 3. Новинку предложат с безальтернативным 1,5-литровым двигателем SkyActiv-G мощностью 120 л.с. Первые «товарные» машины появятся у дилеров 1 октября 2019 года.
Автоновости дня 06:13
Гаджеты
10 сентября Apple покажет три новых iPhone и титановые часы
В «Театре имени Стива Джобса» пройдет презентация продукции всемирно известной компании Apple, на которой будут показаны три новых смартфона.
iReactor вчера в 11:47
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения
На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.
Wday.ru 04:05
Политика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Футбол
Король стандарта: английский защитник сделал удивительный хет-трик
Защитник сделал хет-трик в матче седьмого тура первой английской лиги против «Линкольн Сити», два раза забив прямым ударом с углового.
МИР 24 07:28
Происшествия
В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки
В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
РБК 08:21
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже
Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.
ТАСС 08:11
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
В Кремле рассказали о вывезенном из России «американском шпионе»
Вчера телеканал CNN заявил, что ЦРУ вывезло из России своего агента, являвшегося одним из самых высокопоставленных чиновников в российском правительстве.
RuNews24.ru 08:10
Шоу-бизнес
«Престарелая школьница»: певица Натали показала новый дерзкий образ
Хейтеры же уповали на возраст: «Нет, ну в 45 уже перебор так выглядеть», «Совсем не идет, не по возрасту, вам же не 15», «Какая-то безвкусица», «Престарелая школьница», «Убогонько».
7Дней.ру 08:20
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Политика
Поклонская стала зампредом комитета Думы по международным делам
Госдума во вторник приняла постановление об изменении составов ряда думских комитетов, которым, в частности, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская (фракция "Единая Россия") переводится в комитет по международным делам.
ТАСС 09:28
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Экономика
В США рассказали, зачем России золото
Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48
Футбол
Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат
В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 06:19
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27