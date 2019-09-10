Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назначил нового прокурора Москвы

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова новым прокурором Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.
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Путин назначил нового прокурора Москвы

РИА Новости08:45

Новым прокурором Москвы стал Денис Попов

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Life.ru08:55

Путин назначил нового прокурора Москвы

RT на русском08:54

Путин назначил нового прокурора Москвы

РБК09:29

Путин назначил нового прокурора Москвы

Московский Комсомолец08:57

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