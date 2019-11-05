Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назначил Келина новым послом России в Великобритании

Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе
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RT на русском08:26

Подробнее о событии

Путин назначил нового посла России в Великобритании

РБК09:15

Андрей Келин назначен послом России в Великобритании

Коммерсантъ08:26

Путин назначил нового посла России в Великобритании

Ведомости08:39

Путин назначил Андрея Келина послом РФ в Великобритании

РЕН ТВ08:28

Путин назначил нового посла России в Великобритании

RT на русском08:26

Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании

РИА Новости08:51

Биография нового посла России в Великобритании

ТАСС09:17
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Гаджеты

Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем

Ferra 03 ноября в 12:04
Транспорт

Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
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Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой, считают аналитики ИПЕМ.
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Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.
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Коммерсантъ 03:13
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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

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Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»

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Дату выхода PC-версии Detroit: Become Human объявят в ближайшее время

Глава французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) у себя в микроблоге пообещал, что анонс даты выхода Detroit: Become Human на PC состоится в самое ближайшее время.
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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

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Сенатор от Чечни подал заявление о досрочном прекращении полномочий

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Группа мормонов подверглась нападению в Мексике, погибли по меньшей мере девять человек, включая шестерых детей, еще восемь человек были похищены, сообщает газета Heraldo de Mexico.
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В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
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В Белоруссии объясняли слова Лукашенко о «чужих» войнах России

Слова белорусского президента Александра Лукашенко о «не наших» войнах были вырваны из контекста, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
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В район разведения сил в Донбассе прибыли националисты

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Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент России Владимир Путин задался вопросом, являются ли бакалавриат и магистратура просто «модной схемой» получения образования или в «этом есть какой-то смысл».
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Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов

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Диетолог назвала самые вредные сладости

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Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
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Армия и оружие

В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину

В полиции сообщили, что в Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину. Трагедия произошла около трех часов дня.
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В Кремле опровергли планы по дальнейшему повышению НДС

Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в Кремле не ведется.
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