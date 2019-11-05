с чего всё началось

Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Транспорт Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.

Энергетика Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой, считают аналитики ИПЕМ.

Авто Представлен гоночный прототип Ford Bronco R Действительно, прототип R, созданный в сотрудничестве между Ford Performance, Geiser Bros Design и чемпионом Baja Кэмероном Стилом, достаточно широк, получает длинноходную подвеску для гонок Fox, много аэродинамических элементов, 15 светодиодных световых полос и спортивный интерьер с гоночными сиденьями от Recaro.

Политика Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".

Технологии В России создан беспилотный тягач КамАЗ Беспилотный автомобиль был создан совместно с компанией «ВИСТ Групп» и казахского университета «Назарбаев».

Общество Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.

Экономика Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.

Киберспорт Team Secret представила обновленный состав по Dota 2 Team Secret рассказала об изменениях в составе по Dota 2. Команду покинули мидер Чжэн MidOne Йек Най и тренер Ли SunBhie Чон Дже.

Шоу-бизнес Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска Сотрудники Следственного комитета и МВД задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Кемеровской области.

Финансы Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.

Общество Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.

Игры Дату выхода PC-версии Detroit: Become Human объявят в ближайшее время Глава французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) у себя в микроблоге пообещал, что анонс даты выхода Detroit: Become Human на PC состоится в самое ближайшее время.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Политика Сенатор от Чечни подал заявление о досрочном прекращении полномочий Сабсаби занимал также должность зампреда комитета СФ по международным делам.

Происшествия В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек Группа мормонов подверглась нападению в Мексике, погибли по меньшей мере девять человек, включая шестерых детей, еще восемь человек были похищены, сообщает газета Heraldo de Mexico.

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.

Политика В Белоруссии объясняли слова Лукашенко о «чужих» войнах России Слова белорусского президента Александра Лукашенко о «не наших» войнах были вырваны из контекста, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Армия и оружие В район разведения сил в Донбассе прибыли националисты Около 60 украинских националистов прибыли в район разведения сил и средств в Донбассе.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент России Владимир Путин задался вопросом, являются ли бакалавриат и магистратура просто «модной схемой» получения образования или в «этом есть какой-то смысл».

Кино Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся фильмами.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Армия и оружие В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Происшествия В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину В полиции сообщили, что в Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину. Трагедия произошла около трех часов дня.