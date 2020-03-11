Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика США запретят въезд из Европы из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.

Энергетика Еще три страны объявили нефтяную войну России Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев отменил концерт из-за плохого самочувствия Народный артист России Валерий Леонтьев отменил назначенный на 8 марта концерт в городе Подольск из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Общество Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.

Общество Юг Сахалина агломерируют за два года Первые шаги в деле создания единого пространства из трех городов должны произойти в ближайшие месяцы — в первом полугодии 2020 года администрации муниципалитетов подпишут соглашение о намерении объединиться.

Культура Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Энергетика В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Политика Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.

Спорт Иркутский ЧМ по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса Международная федерация хоккея с мячом (FIB) поздно вечером 11 марта объявила приняла решение о переносе чемпионата мира, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске на специально построенной ледовой арене «Байкал».