Политика

РБКРБКПутин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

РБК15:04

Путин установил ежемесячную выплату военным и семьям геройски погибших в Аргунском ущелье

ТАСС13:04

«Никто, кроме нас!»: память о десантнике-земляке чтят в Вологодской области

СеверИнфовчера в 00:33

Путин установил ежемесячную выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье

Lenta.ru12:34

В Вологодской области прошла акция, посвященная 20-летию подвига десантников

Онлайн Вологдавчера в 09:31

При поддержке Общественной палаты Петербурга в Карелии открыли памятную доску герою Денису Тимашову

Мангазеявчера в 08:42

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в Аргунском ущелье

РИА Новости13:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Российская газета 15:12
Политика

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости 21:26
Энергетика

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 14:52
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев отменил концерт из-за плохого самочувствия

Народный артист России Валерий Леонтьев отменил назначенный на 8 марта концерт в городе Подольск из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Pravda.Ru 12:11
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru 19:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта

8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Kurskcity.ru вчера в 02:04
Общество

Юг Сахалина агломерируют за два года

Первые шаги в деле создания единого пространства из трех городов должны произойти в ближайшие месяцы — в первом полугодии 2020 года администрации муниципалитетов подпишут соглашение о намерении объединиться.
Сахалин.Инфо 21:31
Культура

Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone

Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Ведомости вчера в 07:04
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости 20:01
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия 09 марта в 23:14
Гаджеты

В Россию раньше срока пришел новый Samsung Galaxy S20. Цена

Российская газета 05:02
Единоборства

Боксеры из Казахстана и Узбекистана добыли 14 олимпийских путевок

Боксеры из Казахстана и Узбекистана в ходе квалификационного турнира завоевали 14 путевок на Олимпийские игры – 2020.
Фергана вчера в 03:16
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
РИА Новости 16:48
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Энергетика

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Мой Брянск 15:17
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv 06:24
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
РИА Новости 02:39
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета 21:18
Спорт

Иркутский ЧМ по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) поздно вечером 11 марта объявила приняла решение о переносе чемпионата мира, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске на специально построенной ледовой арене «Байкал».
Байкал24 18:42
Общество

В Лондоне арестована недвижимость семьи Назарбаева

Век 09:32
Здоровье

В России число заболевших коклюшем выросло на 40%

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
BFM.ru вчера в 00:49
Авто

В Беларуси представили первый электромобиль Geely

В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
Тарантас Ньюс вчера в 09:11
Общество

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
РБК 18:38
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru 12:52
Шоу-бизнес

«Секрет на рубль»: зрители негодуют из-за телешоу с Надеждой Бабкиной

Городовой 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное