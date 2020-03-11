Политика
РБКПутин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Вологодской области прошла акция, посвященная 20-летию подвига десантников
Онлайн Вологдавчера в 09:31
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Политика
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Политика
США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев отменил концерт из-за плохого самочувствия
Народный артист России Валерий Леонтьев отменил назначенный на 8 марта концерт в городе Подольск из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Общество
Юг Сахалина агломерируют за два года
Первые шаги в деле создания единого пространства из трех городов должны произойти в ближайшие месяцы — в первом полугодии 2020 года администрации муниципалитетов подпишут соглашение о намерении объединиться.
Культура
Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone
Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Гаджеты
В Россию раньше срока пришел новый Samsung Galaxy S20. Цена
Единоборства
Боксеры из Казахстана и Узбекистана добыли 14 олимпийских путевок
Боксеры из Казахстана и Узбекистана в ходе квалификационного турнира завоевали 14 путевок на Олимпийские игры – 2020.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Энергетика
В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Спорт
Иркутский ЧМ по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса
Международная федерация хоккея с мячом (FIB) поздно вечером 11 марта объявила приняла решение о переносе чемпионата мира, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске на специально построенной ледовой арене «Байкал».
Здоровье
В России число заболевших коклюшем выросло на 40%
В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
Авто
В Беларуси представили первый электромобиль Geely
В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.