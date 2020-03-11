Политика

РБКРБКПутин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

РБК15:04

Путин установил ежемесячную выплату военным и семьям геройски погибших в Аргунском ущелье

ТАСС13:04

«Никто, кроме нас!»: память о десантнике-земляке чтят в Вологодской области

СеверИнфовчера в 00:33

Путин установил ежемесячную выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье

Lenta.ru12:34

В Вологодской области прошла акция, посвященная 20-летию подвига десантников

Онлайн Вологдавчера в 09:31

При поддержке Общественной палаты Петербурга в Карелии открыли памятную доску герою Денису Тимашову

Мангазеявчера в 08:42

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в Аргунском ущелье

РИА Новости13:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:07, Ашберн
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Технологии

Уходим в сеть – Microsoft и Ubisoft о презентациях своих продуктов

Ubisoft отметила, что здоровье людей превыше всего.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Происшествия

Эвакуация горняков началась из шахты в Коми из-за задымления

Эвакуация 222 горняков идет из двух шахт компании "Воркутауголь" в Коми - "Воркутинская" и "Заполярная".
Российская газета 16:31
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала мастер-класс по позированию для моделей XL

На официальной странице в социальной сети Instagram телеведущей появился новый пост, в котором она рассказала, как использует сильные стороны своей фигуры.
OAnews 16:14
Политика

Госдума одобрила в третьем чтении закон о поправках к конституции

Обновлено в 16:14 Госдума одобрила в окончательном третьем чтении поправки к конституции, сообщает ТАСС.
BFM.ru 05:32
Общество

Российским чиновникам рекомендовали отменить командировки за рубеж

Неделю назад руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы уже распорядилось временно отменить до 1 апреля как зарубежные командировки своих сотрудников, так и ответные визиты иностранных преподавателей.
Новые Известия 15:33
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Политика

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Lenta.ru 15:13
Кино

«Дизель выглядит потерянно» — появились обзоры «Бладшота»

В сети появились первые рецензии на супергеройский боевик с Вином Дизелем «Бладшот», основанном на одноимённом комиксе.
Игромания.ру 13:39
Футбол

Джордже Деспотович: «Зачем „Оренбургу“ сдавать матч? Нам нужны очки»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после поражения (1:5) от «Сочи» в рамках перенесённого матча 18-го тура чемпионата России не сожалеет о том, что игра не была сыграна в прошлом году, а также считает, что в следующем туре его команда создаст проблемы «Спартаку».
Матч ТВ 16:06
Футбол

Ливерпуль — Атлетико 1:0 (2-й тайм)

РИА Новости 15:11
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Политика

В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса

Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 16:42
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Экономика

Валютная паника на Украине — Нацбанк распродает гривну

Для удержания гривны от обвала 350 млн долларов продал Нацбанк Украины 11 марта, сообщается на страничке Нацбанка в Facebook.
Красная весна 15:28
Общество

Российских туристов перестали пускать в Италию

Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Взгляд.ру 14:52
Общество

Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Lenta.ru 14:43
Авто

Фургон Mercedes-Benz Vito Tourer получит электрическую версию

Mercedes-Benz Vito 2020 модельного года обновится: производитель обещает полностью электрическую версию этого пассажирского фургона eVito Tourer.
Shraibikus News 11:53
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Хоккей

Боб Хартли о результативной игре Умарка, причинах поражения «Салавату» и игре Бобкова

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в первом раунде Кубка Гагарина.
Горобзор.ру 14:00
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 16:01
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa вчера в 11:20
Энергетика

Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть

Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.
REGNUM 16:15
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом замгубернатора ЯНАО

Дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой, расположенный в подмосковных Котельниках, ограбили трое неустановленных злоумышленников, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:56
Кино

Сериал «Чужак» установил рекорд по просмотрам на HBO

NewInform 08:19
Происшествия

Молодой охранник зверски избил пенсионера в Липецке на заправке

Полицейские проводят доследственную проверку по факту избиения 20-летним охранником одного из местных клубов 63-летнего пенсионера.
Обозреватель Врн 13:23
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Piter.tv 04:39
Футбол

Ди Мария отдал 20-й голевой пас в сезоне. Это лучший показатель в топ-5 лиг Европы

32-летний аргентинец в 20-й раз ассистировал партнерам по клубу из Парижа во всех турнирах. Это лучший показатель в топ-5 лиг Европы.
Sports.ru 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное