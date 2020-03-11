Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Российским чиновникам рекомендовали отменить командировки за рубеж Неделю назад руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы уже распорядилось временно отменить до 1 апреля как зарубежные командировки своих сотрудников, так и ответные визиты иностранных преподавателей.

Футбол Джордже Деспотович: «Зачем „Оренбургу“ сдавать матч? Нам нужны очки» Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после поражения (1:5) от «Сочи» в рамках перенесённого матча 18-го тура чемпионата России не сожалеет о том, что игра не была сыграна в прошлом году, а также считает, что в следующем туре его команда создаст проблемы «Спартаку».

Политика В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Экономика Валютная паника на Украине — Нацбанк распродает гривну Для удержания гривны от обвала 350 млн долларов продал Нацбанк Украины 11 марта, сообщается на страничке Нацбанка в Facebook.

Общество Российских туристов перестали пускать в Италию Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.

Общество Штрафы для российских водителей решили оставить прежними Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.

Энергетика Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.