Политика
РБКПутин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Вологодской области прошла акция, посвященная 20-летию подвига десантников
Онлайн Вологдавчера в 09:31
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Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Технологии
Уходим в сеть – Microsoft и Ubisoft о презентациях своих продуктов
Ubisoft отметила, что здоровье людей превыше всего.
Происшествия
Эвакуация горняков началась из шахты в Коми из-за задымления
Эвакуация 222 горняков идет из двух шахт компании "Воркутауголь" в Коми - "Воркутинская" и "Заполярная".
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала мастер-класс по позированию для моделей XL
На официальной странице в социальной сети Instagram телеведущей появился новый пост, в котором она рассказала, как использует сильные стороны своей фигуры.
Политика
Госдума одобрила в третьем чтении закон о поправках к конституции
Обновлено в 16:14 Госдума одобрила в окончательном третьем чтении поправки к конституции, сообщает ТАСС.
Общество
Российским чиновникам рекомендовали отменить командировки за рубеж
Неделю назад руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы уже распорядилось временно отменить до 1 апреля как зарубежные командировки своих сотрудников, так и ответные визиты иностранных преподавателей.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Кино
«Дизель выглядит потерянно» — появились обзоры «Бладшота»
В сети появились первые рецензии на супергеройский боевик с Вином Дизелем «Бладшот», основанном на одноимённом комиксе.
Футбол
Джордже Деспотович: «Зачем „Оренбургу“ сдавать матч? Нам нужны очки»
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после поражения (1:5) от «Сочи» в рамках перенесённого матча 18-го тура чемпионата России не сожалеет о том, что игра не была сыграна в прошлом году, а также считает, что в следующем туре его команда создаст проблемы «Спартаку».
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 1:0 (2-й тайм)
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Политика
В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса
Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Экономика
Валютная паника на Украине — Нацбанк распродает гривну
Для удержания гривны от обвала 350 млн долларов продал Нацбанк Украины 11 марта, сообщается на страничке Нацбанка в Facebook.
Общество
Российских туристов перестали пускать в Италию
Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Общество
Штрафы для российских водителей решили оставить прежними
Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Авто
Фургон Mercedes-Benz Vito Tourer получит электрическую версию
Mercedes-Benz Vito 2020 модельного года обновится: производитель обещает полностью электрическую версию этого пассажирского фургона eVito Tourer.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Хоккей
Боб Хартли о результативной игре Умарка, причинах поражения «Салавату» и игре Бобкова
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в первом раунде Кубка Гагарина.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Энергетика
Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть
Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом замгубернатора ЯНАО
Дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой, расположенный в подмосковных Котельниках, ограбили трое неустановленных злоумышленников, сообщает ТАСС.
Кино
Сериал «Чужак» установил рекорд по просмотрам на HBO
Происшествия
Молодой охранник зверски избил пенсионера в Липецке на заправке
Полицейские проводят доследственную проверку по факту избиения 20-летним охранником одного из местных клубов 63-летнего пенсионера.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Футбол
Ди Мария отдал 20-й голевой пас в сезоне. Это лучший показатель в топ-5 лиг Европы
32-летний аргентинец в 20-й раз ассистировал партнерам по клубу из Парижа во всех турнирах. Это лучший показатель в топ-5 лиг Европы.