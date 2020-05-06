Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
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Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом медикам

RT на русском16:06

Путин пообещал страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Lenta.ru15:30

Президент подписал указ о страховых выплатах врачам, борющимся с COVID-19

Вести.Ru15:44

Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, борющимся с пандемией

ТАСС15:40

Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях работающим с COVID-19 медикам

Известия15:32

Борющимся с COVID-19 медикам предоставили дополнительные страховые гарантии

Коммерсантъ16:00

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

РИА Новости15:23
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Происшествия

СК подтвердил смерть миллиардера Дмитрия Босова

Эхо Москвы 12:30
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Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
1,1K
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
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Происшествия

Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек

В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
Известия 17:14
Фигурное катание

Глейхенгауз: Плющенко ещё никого не воспитал

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказал мнение об академии Евгения Плющенко, где решила продолжить тренировки Александра Трусова.
Чемпионат 16:15
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $29

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent опустилась на 7,2%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне в среду, 6 мая.
Известия 12:02
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Происшествия

Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест

Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован.
Интерфакс 10:59
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Общество

Петербург начнет снимать коронавирусные ограничения не раньше июня. Маски могут стать обязательными со следующей недели

Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация», то есть не будет резкого скачка новых случаев заражения.
Фонтанка.Ру 17:24
Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM 16:35
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,6K
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 16:27
14
Политика

Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет 08:54
3
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
6,8K
Происшествия

Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 13:06
27
Общество

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
1,1K
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
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Политика

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
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Экономика

14, 5 тысяч тульских семей получили выплаты на детей до 3 лет

Более 14 500 тульских семей получили 5 000 рублей на детей до трех лет. Организована простая подача заявлений на эту выплату.
Тульская пресса 14:16
Наука

Найдена еще одна причина смертности от коронавируса

Италия и Испания занимают второе и третье места по уровню смертности в мире после США — от коронавируса в этих государствах погибло 29 и 25 тысяч человек соответственно.
ForPost 02:55
1,7K
Армия и оружие

Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым

Сегодня Владимир Путин встретился с Виктором Золотовым, занимающим должность главнокомандующего войсками национальной гвардии.
SMINEWS 16:16
Футбол

Илья Геркус: Семин решил сгладить углы. Он жестко был неправ

Геркус признался, что считает слова Семина попыткой «сгладить углы».
Bookmaker-ratings.ru 15:19
Происшествия

Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове

Вечерняя Москва 03:54
57
Общество

В кабмине РФ готовят план на случай «второй волны» коронавируса

В правительстве РФ готовят общенациональный план на случай ухудшения ситуации с коронавирусом в мире и и стране.
URA.Ru 15:07
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

Известия 10:59
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