Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
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Повысились страховые выплаты родственникам врачей, борющихся с COVID

Интерфаксвчера в 18:01

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом медикам

RT на русскомвчера в 16:06

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

РИА Новостивчера в 15:23

Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, борющимся с пандемией

ТАССвчера в 15:40

Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях работающим с COVID-19 медикам

Известиявчера в 15:32

Путин пообещал страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Lenta.ruвчера в 15:30

Борющимся с COVID-19 медикам предоставили дополнительные страховые гарантии

Коммерсантъвчера в 16:00
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:25, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
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К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском

В квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он написал в телеграм-канале.
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку

Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Znak.com 05 мая в 09:45
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Спорт

У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия

Игромания.ру вчера в 10:31
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Экономика

Еврокомиссия: ЕС вступил в глубочайшую рецессию

Речь идёт о глубочайшей рецессии в истории Евросоюза, подчеркнул он.
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM вчера в 00:52
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Общество

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Сергей Кравцов, Министр Просвещения России заявил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) в России могут отменить в этом году из-за эпидемии коронавируса.
Обзор газет 05 мая в 08:41
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Общество

Россиян предупредили об опасности антисептиков

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
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Экономика

В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду

Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.
Известия вчера в 14:00
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Хоккей

Знарок стал любимым тренером хоккеистов КХЛ по итогам голосования

Первое место в голосовании занял главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок, за которого проголосовали более 20 процентов хоккеистов.
Нева Спорт вчера в 10:46
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Армия и оружие

Россия начнет выводить военных специалистов из Италии

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
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Общество

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы вчера в 15:02
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Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
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Экономика

В трети российских регионов выросли долги по зарплате

В период с 1 марта по 1 апреля в 31 российском регионе России вырос уровень задолженности по зарплате.
Известия вчера в 13:00
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Общество

Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса

В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.
Lenta.ru 01:05
Экономика

ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца

Российский ВВП может снизиться на 1,5- 2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 00:36
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
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Общество

В Красноярском крае введут масочный режим

Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложение регионального управления Росприроднадзора по региону о введении масочного режима.
BFM.ru 01:20
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ вчера в 05:44
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Авто

Назвали кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам

Еще каких-то 10-15 лет назад производители создавали городские кроссоверы, которые при необходимости могли достойно показать себя и на бездорожье.
Тарантас Ньюс вчера в 01:13
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Авто

Sollers создала сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

По словам собеседника издания, за сервис отвечает созданное в марте этого года подразделение «Соллерс Транспортные Решения», которое в дальнейшем сосредоточится на развитии услуг аренды и подписки на автомобили группы Sollers в России.
Автоновости дня вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву

Вечерняя Москва вчера в 15:51
Здоровье

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
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Армия и оружие

Отряд эсминцев США и Великобритании вошёл в Баренцево море

В Баренцево море вошёл отряд эсминцев ВМС США и Великобритании.
Би-порт 04 мая в 06:40
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Футбол

Кокорин перевел миллион рублей на лечение тяжелобольной девочки

РИА Новости вчера в 15:14
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Армия и оружие

В России создадут новый БТР для защиты Крайнего Севера

В России создают новый гусеничный бронетранспортер для работы в условиях Крайнего Севера.
Газета.Ru вчера в 20:38
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