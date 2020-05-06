Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.

Происшествия К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском В квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он написал в телеграм-канале.

Политика Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 795

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 600

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Сергей Кравцов, Министр Просвещения России заявил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) в России могут отменить в этом году из-за эпидемии коронавируса. 1,1K

Общество Россиян предупредили об опасности антисептиков Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи. 46

Общество Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена. 71

Экономика В трети российских регионов выросли долги по зарплате В период с 1 марта по 1 апреля в 31 российском регионе России вырос уровень задолженности по зарплате. 1

Общество Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.

Экономика ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца Российский ВВП может снизиться на 1,5- 2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

Общество Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. 750

Общество В Красноярском крае введут масочный режим Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложение регионального управления Росприроднадзора по региону о введении масочного режима. 10

Авто Sollers создала сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford По словам собеседника издания, за сервис отвечает созданное в марте этого года подразделение «Соллерс Транспортные Решения», которое в дальнейшем сосредоточится на развитии услуг аренды и подписки на автомобили группы Sollers в России.