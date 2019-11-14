Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике

БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
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Путин рассказал, по какому показателю БРИКС обходит страны G7

РИА Новости14:16

Путин заявил, что РФ пригласит на саммит БРИКС страны ЕврАзЭС и СНГ

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Путин назвал Россию привлекательным партнером Бразилии

Российская газета14:13

Путин считает, что группа БРИКС превзошла формат G7

Life.ru14:01

Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике

RT на русском13:54

Путин назвал БРИКС фактором стабильности

Известия13:55
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Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии

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Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Газета.Ru 11:17
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Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
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Происшествия

В колледже Благовещенска студент расстрелял сверстников

В Амурском колледже строительства и ЖКХ студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли два человека, в том числе и сам стрелок.
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Вратарь «Ак Барса» установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии

Газета.Ru 11:55
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Турция - Исландия: где и когда смотреть отборочный матч Евро-2020

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Prognozist 02:37
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Известия 13:51
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
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Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
REGNUM 10:33
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Общество

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 13:26
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Хоккей

«Салават Юлаев» впервые с 2011 года обыграл ЦСКА в Москве в матче КХЛ

"Салават" проиграл ЦСКА предыдущие восемь матчей в Москве, предыдущая гостевая победа уфимского клуба датирована 20 февраля 2011 года (5:1). Форвард "Салавата" Дмитрий Кугрышев набрал очки в шестой игре подряд.
РИА Новости 14:10
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Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
RT на русском 11:57
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
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Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
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Малышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

В Кировской области завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

В Кировской области возбуждено уголовное дело против судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика.
RT на русском 11:39
Происшествия

В Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами

Склад с цветочной продукцией загорелся в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:17
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Эрдоган заявил, что позиция Трампа по С-400 и F-35 стала позитивнее

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция американского лидера Дональда Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре американских истребителей F-35 на фоне конфликта из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400 стала более позитивной.
RT на русском 10:22
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

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Баскетбол

«Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги

19 ноября подмосковный клуб сыграет в гостях с мадридским Реалом.
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В новом Motorola Razr найден секретный ретро-режим

Сотрудники издания The Verge выяснили, что представленный сегодня смартфон Motorola Razr отдает дань уважения своему одноименному прародителю из 2004 года не только внешним исполнением и дизайном, но также может похвастаться аналогичным софтом и программной оболочкой.
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

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Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку

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Жителю Бурятии дали пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи

Житель Бурятии приговорен к пожизненному лишению свободы за попытку изнасилования и убийство школьницы в Сочи в 2016 году.
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