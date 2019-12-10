Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал теракт в Беслане личной болью

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Беслане является его личной болью, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 декабря.
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с чего всё началось

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.
РИА Новости09:20

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Путин пообещал дополнительную помощь пострадавшим в Беслане

Коммерсантъ10:31

Путин назвал теракт в Беслане личной болью

Lenta.ru09:40

Путин признался, что Беслан для него – личная боль на всю жизнь

Комсомольская правда09:13

Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

ТАСС09:37

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

РИА Новости09:20

Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью

РБК09:18

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью

RT на русском09:39
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Общество

Названа причина смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

Mockva.ru 05:03
Происшествия

В Чехии выросло число погибших после стрельбы в госпитале

Число погибших в результате стрельбы в травматологической клинике города Острава возросло до шести человек, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
Российская газета 04:22
Политика

Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Вести.Ru 10:32
Политика

Путин ответил на предложение сделать 31 декабря выходным

Путин Напомним, в ряде регионов 31 декабря в 2019 году сделали выходным, перенеся рабочий день на субботу.
REGNUM 11:11
Армия и оружие

В Лаосе начались первые российско-лаосские военные учения

Интерфакс 04:05
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
RT на русском 05:21
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 10:34
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru вчера в 22:34
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Общество

В России закроется журнал Men’s Health

В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
РБК 06:35
Политика

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Lenta.ru 10:16
Футбол

«Крылья Советов» проведут три заграничных сбора

СОВА 05:21
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС 07:40
Происшествия

В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью

РИА Новости 04:47
Политика

Аваков рассказал о «психованных» членах российской делегации в Париже

Глава МВД Украины рассказал о "сдавших нервах" у российской делегации.
Деловое.ТВ 06:41
Происшествия

В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

Газета.Ru 09:22
Происшествия

Прокуратура проверит давку при эвакуации в школе на Планерной

Дети столпились в коридорах во время эвакуации. Ведомство установит все обстоятельства произошедшего и примет меры в случае необходимости.
Gazeta.SPb 05:29
Авто

Названы самые востребованные комплектации популярных авто в РФ

Изучив результаты онлайн-продаж более 15 тыс. автомобилей, аналитики Autospot.ru назвали самые популярные и непопулярные комплектации российских бестселлеров.
Автоновости дня 05:15
Политика

Путин пообещал не допустить произвола в отношении организации «За права человека»

Президент РФ Владимир Путин дал обещание правозащитникам проследить за тем, чтобы в деле в отношении организации "За права человека" правозащитника Льва Понамарева не было произвола.
ТАСС 10:29
Политика

Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России

Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:40
Общество

Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Газета.Ru 09:18
Футбол

Игорь Черевченко номинирован на звание лучшего тренера месяца

За звание лучшего с Черевченко соперничают Сергей Семак, Вадим Евсеев, Дмитрий Парфенов и Тимур Шипшев.
Тульские СМИ 02:22
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В США опубликован отчет о расследовании ФБР возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 09:56
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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