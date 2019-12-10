Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Беслане является его личной болью, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 декабря.

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