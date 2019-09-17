Политика

Вести.RuВести.RuПутин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
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Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

Интерфакс08:18

Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством

РИА Новости08:23

Путин назвал Израиль русскоязычным государством

РБК09:21

Путин заявил, что в России считают Израиль «русскоязычным государством»

ТАСС09:57

Гробовое молчание и... аплодисменты: Слова Путина о русском Израиле встретили овациями

Царьград07:59

Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Lenta.ru08:31

Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

RT на русском08:31
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:46, Вашингтон
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
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Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов

Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.
Dota2.ru 10:44
Политика

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.
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Авто

Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала

Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.
Тарантас Ньюс 09:05
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

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«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:15
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Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента

Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Интернет

Большинство россиян не хотят раскрывать свои действия в Сети

Большая часть россиян (84%) не хочет, чтобы кто-либо был в курсе, что именно они делают в Интернете.
News.ru 17:01
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Авто

Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70

Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс 00:17
Политика

Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным

Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
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Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Культура

Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз

Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews вчера в 12:54
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Политика

Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе

Lenta.ru вчера в 21:40
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Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300».
Известия 16:50
Армия и оружие

Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении истребителей НАТО

Минобороны России опубликовало видео планового полета двух ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Известия 16:13
Общество

Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада

Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Энергетика

Нефти предсказали серьезный обвал

Толочек добавил, что "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель.
Lenta.ru 08:43
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today 03:05
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Хоккей

Панда в ледяном костюме стала талисманом Олимпийских игр-2022

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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Космос

Астрономы установили объект, столкнувшийся с Юпитером

Международной командой астрономов был определен вид и размер космического объекта, врезавшегося в августе 2019 года в Юпитер.
Вечерний курьер 14:49
Космос

«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов

Реальное время 15 сентября в 23:45
Происшествия

В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке

В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
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Тренер «Байера»: «Наша задача – победить „Локомотив“, но в ЛЧ нет легких соперников»

Главный тренер «Байера» Петер Бос поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Локомотивом».
Sports.ru 12:15
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Сергей Семак: «Азмун забил травмированным»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
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Ученые назвали причину выживания комодских драконов

По данным ученых, выживание варанов на острове было сложным: они питались черепашьими яйцами, а иногда поедали друг друга.
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