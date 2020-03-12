Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом. Об этом он сказал в интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
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«Ходорковский — жулик»

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Общество

Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса

Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
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Общество

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RT на русском вчера в 21:55
Экономика

Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
РИА Новости вчера в 18:52
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Индийский аппарат Чандраян-2 создает карту Луны с самым высоким разрешением

V-kosmose.com 03:12
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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС вчера в 18:25
Здоровье

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Ведомство советует не ходить в ТЦ, на спортивные и зрелищные мероприятия, а также не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Мой район (г. Москва) 10 марта в 05:54
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс вчера в 11:41
Финансы

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
Известия 03:23
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
РБК вчера в 17:53
Музыка

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На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
РИА Новости 10 марта в 04:29
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

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Московский Комсомолец вчера в 02:53
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Общество

Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае прошла свой пик: в городах очага заражения в провинции Хубэй уже неделю нет новых случаев заражения.
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Происшествия

Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира

РБК 01:46
Политика

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
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Как сообщают ученые из Университета Сунь Ятсена, вирус оказался весьма чувствителен к высоким температурам.
Портал Поиск вчера в 06:40
Игры

Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году

Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 20:48
Политика

Матвиенко напомнила, что именно Путин «поднял страну с колен»

Арбуз вчера в 11:09
Общество

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С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru вчера в 12:52
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Расстрел российской семьи на рынке попал на видео

Расстрел семейной пары на центральном рынке Калининграда, произошедший 15 февраля, сняли камеры видеонаблюдения.
Lenta.ru 02:52
Культура

На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Комсомольская правда 09 марта в 01:39
Политика

Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая

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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

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SM News вчера в 01:00
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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