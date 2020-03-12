Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами. Об этом он рассказал в ходе спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

Политика Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.

Финансы Курс доллара поднялся выше 74 рублей Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Наука Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора. Об этом заявили физики в научном издании Nuclear Fusion.

Гаджеты Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.

Общество О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Общество В школах Казахстана объявят досрочные каникулы «Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.