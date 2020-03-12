Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами. Об этом он рассказал в ходе спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Путин назвал Ходорковского жуликом, связанным с убийцами

Коммерсантъ03:36

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Lenta.ru03:25

Путин назвал Ходорковского жуликом. «Поэтому он получил срок соответствующий»

Фонтанка.Ру03:15

Путин назвал Ходорковского жуликом

RT на русском03:06

Путин назвал Ходорковского жуликом

Известия02:53

Путин назвал Ходорковского жуликом, окружение которого было замешано в убийствах

ТАСС02:31

Путин заявил о связи окружения Ходорковского с заказными убийствами

РБК03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Политика

Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали

В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Мой Брянск 03:51
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Футбол

Семак: у нас есть варианты замены Барриосу на матч с «Уралом»

В петербургском "Зените" есть футболисты, которые могут заменить дисквалифицированного за перебор желтых карточек Вильмара Барриоса в матче 22-го тура чемпионата России против "Урала", заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
РИА Новости 05:14
Армия и оружие

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:56
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС 04:55
Политика

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы

РИА Новости 03:55
Финансы

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
РИА Новости 03:05
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Общество

Основанную в Екатеринбурге сеть «Норд» продали челябинской компании

Основанную в Екатеринбурге сеть магазинов бытовой техники «Норд» объединят с торговой маркой «РБТ».
Вечерние Ведомости 04:33
Армия и оружие

США нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Аргументы и Факты вчера в 18:32
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Авто

Ford закрывает дилеров и уходит в онлайн

Напомним, Ford ушёл с рынка легковых автомобилей России, оставив только линейку Transit.
Российская газета 05:01
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Наука

Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора

Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора. Об этом заявили физики в научном издании Nuclear Fusion.
Piter.tv 05:01
Гаджеты

Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
iXBT.com 03:27
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Общество

О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 09:53
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Право.ру вчера в 11:43
Общество

Мартиросян рассказал, как Зеленский «лишил смысла жизни» артистов КВН

Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал путь в КВН.
РИА Новости 03:00
Общество

В школах Казахстана объявят досрочные каникулы

«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.
Известия 02:45
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Финансы

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Общество

ФНС заблокировала счет Стивена Сигала

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет голливудского актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство.
Газета.Ru 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное