Политика
Lenta.ruПутин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами. Об этом он рассказал в ходе спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
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Политика
Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали
В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Футбол
Семак: у нас есть варианты замены Барриосу на матч с «Уралом»
В петербургском "Зените" есть футболисты, которые могут заменить дисквалифицированного за перебор желтых карточек Вильмара Барриоса в матче 22-го тура чемпионата России против "Урала", заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Армия и оружие
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Общество
Основанную в Екатеринбурге сеть «Норд» продали челябинской компании
Основанную в Екатеринбурге сеть магазинов бытовой техники «Норд» объединят с торговой маркой «РБТ».
Армия и оружие
США нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Авто
Ford закрывает дилеров и уходит в онлайн
Напомним, Ford ушёл с рынка легковых автомобилей России, оставив только линейку Transit.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Наука
Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора
Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора. Об этом заявили физики в научном издании Nuclear Fusion.
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Общество
О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Общество
Мартиросян рассказал, как Зеленский «лишил смысла жизни» артистов КВН
Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал путь в КВН.
Общество
В школах Казахстана объявят досрочные каникулы
«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Финансы
ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Общество
ФНС заблокировала счет Стивена Сигала
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет голливудского актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство.