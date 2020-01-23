Политика
REGNUMПутин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России
Глава государства подчеркнул, что Холокост — общая трагедия России и Израиля, напомнив, что 40% замученных фашистами людей были советскими гражданами.
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Политика
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Общество
В ВОЗ сочли преждевременным объявление ЧС из-за нового коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Авто
Datsun обновил в России седан Datsun on-DO
Напомним, что обновлённый седан Datsun on-DO 2020 модельного года получил более современный дизайн с модернизированным передним бампером и иной формой боковых зеркал со светодиодными указателями поворотов.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Происшествия
Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
Адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что они пытаются выяснить судьбу Винника.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Шоу-бизнес
В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы
Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Общество
Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки
Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.
Футбол
Игнашевич поставил подножку Алдонину во время прохождения через коридор
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич стоял почти в конце колонны.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Политика
Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ
Новым замглавы аппарата Белого дома назначен депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Александр Грибов.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Технологии
ФАС разработала график предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ определила правила предустановки российских приложений на гаджеты: смартфоны, компьютеры и Smart TV.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
Мать подростка, избившего учительницу в Москве, сидела за убийство
Авто
Озвучены комплектации и цены нового Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Локомотив», ярославцы потерпели 4-е поражение подряд
ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0). Самым результативным игроком встречи стал нападающий москвичей Максим Шалунов (2+0).
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его
Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Наука
В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса
Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
Политика
Памфилова предложила термин для голосования по поправке в Конституцию
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила называть голосование по поправке в Конституции специальным термином, чтобы не было путаницы и не было ссылок на действующее законодательство.
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Армия и оружие
В Донбассе ликвидирован боевик ВСУ из Харьковской области
Политика
Израиль поблагодарил русских за освобождение Освенцима
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил русских за освобождение концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).