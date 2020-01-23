Политика

REGNUMREGNUMПутин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России

Глава государства подчеркнул, что Холокост — общая трагедия России и Израиля, напомнив, что 40% замученных фашистами людей были советскими гражданами.
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Эксперт рассказал о недопустимости политических игр вокруг холокоста

РИА Новости08:42

Президент Израиля отметил роль России в борьбе с антисемитизмом

ТАСС06:30

Путин назвал холокост общей трагедией России и Израиля

RT на русском04:56

Путин рассказал, где заканчивается антисемитизм

РБК05:22

Путин призвал к борьбе с антисемитизмом, который «заканчивается Освенцимом»

Интерфакс04:59

Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России

Российская газета05:30

Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля

Rambler News Service04:53
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика

Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Российская газета 13:40
Общество

В ВОЗ сочли преждевременным объявление ЧС из-за нового коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.
Интерфакс 13:55
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Авто

Datsun обновил в России седан Datsun on-DO

Напомним, что обновлённый седан Datsun on-DO 2020 модельного года получил более современный дизайн с модернизированным передним бампером и иной формой боковых зеркал со светодиодными указателями поворотов.
32CARS.ru 21 января в 03:14
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы 03:30
Происшествия

Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении

Адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что они пытаются выяснить судьбу Винника.
РИА Новости 10:38
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Шоу-бизнес

В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы

Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Paparazzi.ru 03:36
Общество

На часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

РИА Новости 11:05
Общество

Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки

Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.
Коммерсантъ 21 января в 11:45
Футбол

Игнашевич поставил подножку Алдонину во время прохождения через коридор

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич стоял почти в конце колонны.
Газета.Ru вчера в 12:49
Финансы

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
РИА Новости 13:10
Политика

Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ

Новым замглавы аппарата Белого дома назначен депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Александр Грибов.
Российская газета 11:48
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 11:18
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Технологии

ФАС разработала график предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ определила правила предустановки российских приложений на гаджеты: смартфоны, компьютеры и Smart TV.
МонаВиста 00:56
Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Политика

Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде

РИА Новости 07:01
Происшествия

Мать подростка, избившего учительницу в Москве, сидела за убийство

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Озвучены комплектации и цены нового Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7.
Новые автомобили вчера в 22:59
Хоккей

ЦСКА обыграл «Локомотив», ярославцы потерпели 4-е поражение подряд

ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0). Самым результативным игроком встречи стал нападающий москвичей Максим Шалунов (2+0).
Metaratings 13:30
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно

Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
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Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его

Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Lisa.ru 12:30
Наука

В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса

Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
ТВ Центр 06:59
Политика

Памфилова предложила термин для голосования по поправке в Конституцию

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила называть голосование по поправке в Конституции специальным термином, чтобы не было путаницы и не было ссылок на действующее законодательство.
Московский Комсомолец 08:16
Гаджеты

Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
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Армия и оружие

В Донбассе ликвидирован боевик ВСУ из Харьковской области

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Политика

Израиль поблагодарил русских за освобождение Освенцима

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил русских за освобождение концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Lenta.ru 08:41
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