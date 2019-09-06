Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.

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Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.

Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки

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