Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин признался, что не видел ничего красивее Камчатки

Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.
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с чего всё началось

Путин назвал Камчатку бриллиантом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.
ТАСС00:22

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Путин назвал самое красивое место, которое видел в жизни

URA.Ru01:34

Путин заявил, что не видел ничего красивее в мире Камчатки

Московский Комсомолец00:43

Путин назвал самое красивое место в мире

Газета.Ru00:25

Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки

РИА Новости00:28

Путин назвал Камчатку бриллиантом

ТАСС00:22

Путин назвал Камчатку бриллиантом

РЕН ТВ00:00

Путин назвал самое красивое место в мире

REGNUM00:50
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Единоборства

Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье

Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика

Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Футбол

Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат вчера в 17:29
Общество

Роструд назвал сферы с высокими зарплатами

В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Политика

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

ТАСС 01:28
Энергетика

Мировые цены на нефть рванули вниз

Цены на нефть ускорили снижение до месячного минимума на фоне сообщений о том, что новый раунд переговоров США и Китая может не состояться, так как стороны пока не сумели даже согласовать дату.
Lenta.ru 03 сентября в 12:12
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04 сентября в 04:58
Происшествия

Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург

Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика

Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым

РБК вчера в 20:20
Армия и оружие

СМИ: новый бомбардировщик США В-21 «научат» сбивать истребители

Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.
REGNUM вчера в 14:23
Футбол

Сборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией

Футболисты и тренерский штаб сборной России вечером в среду прибыли в Глазго, где пройдет матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известия вчера в 20:08
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Происшествия

В Свердловской области один человек пострадал при пожаре в двух домах

Один человек пострадал при возгорании двух жилых домов на площади порядка 600 квадратных метров в Первоуральске Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 13:19
Футбол

Талалаев: у меня дважды установку на игру делали самые молодые футболисты

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, какие нестандартные приёмы использует в работе.
Чемпионат 01:00
Происшествия

Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли

Тела двух пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены в кабине воздушного судна на месте падения самолета, которая ушла под землю на глубину более трех метров.
АТВмедиа 04 сентября в 06:30
Происшествия

В МЧС назвали причину крушения прогулочного катера у берегов Крыма

RT на русском вчера в 10:21
Политика

Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Здоровье

Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США

Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Политика

За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Технологии

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Музыка

Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье

Уроженка Екатеринбурга певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:31
Экономика

Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Политика

Путин рассказал о планах производства ракет, ранее запрещенных ДРСМД

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, российский президент заявил, что Россия будет производить ракеты, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но не будет размещать их первой, пока этого не сделают США.
Военное обозрение вчера в 06:41
Теннис

Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
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