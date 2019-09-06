Ранее российский лидер называл самую красивую мечеть в мире. По мнению президента, это Санкт-Петербургская соборная мечеть. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

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Армия и оружие В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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