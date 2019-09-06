Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Ранее российский лидер называл самую красивую мечеть в мире. По мнению президента, это Санкт-Петербургская соборная мечеть. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
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Путин сравнил Камчатку бриллиантом

Газета.Ru05:36

Путин назвал Камчатку бриллиантом: «Я ничего более красивого в мире не видел»

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Путин назвал Камчатку бриллиантом

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Путин назвал самое красивое место в мире

Российская газета00:45

Путин назвал самое красивое место в мире

РИА Новости00:28

Путин назвал Камчатку бриллиантом

ТАСС00:22

Самое красивое место в мире Путин сравнил с бриллиантом

REGNUM04:55
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
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Подростку грозит 2 года за удар по задавившему щенка джипу

Московский Комсомолец 05:46
Происшествия

На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Семак отреагировал на освобождение Кокорина

Lenta.ru 06:16
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Служба скорой помощи Тверской области получит 16 новых машин

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Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе

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В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Политика

Путин заявил, что нужно снижать ставки по ипотеке по всей стране

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения ставок по ипотеке по всей стране.
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В Вологодской области нашли пропавшую два дня назад двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес

Кира Найтли рассказала о съемках в триллере «Опасные секреты»

Британская актриса Кира Найтли рассказала о съемках в триллере «Опасные секреты».
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Гаджеты

Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру

Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
Megaobzor.com 04:51
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
Политика

Путин согласился поехать мыть золото на Колыму

Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея

Звезда шоу "Орёл и решка" и блогер Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж.
Газета Metro 06:03
Музыка

Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык

Российская газета 06:14
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Газета.Ru 01:17
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военный из Волгодонска

5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика

Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками

Телеканал 360° 05:49
Футбол

«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для Погба

Чемпионат вчера в 22:40
Баскетбол

Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу

Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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Политика

Захарова ответила на заявление Болгарии о «вмешательстве» России

Болгария переписывает историю, говоря о том, что войска Красной Армии «принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 06:12
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

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Известия 02:30
Происшествия

На Урале на вечеринке штаба перед выборами произошла стрельба

Уральские СМИ сообщили, что в Свердловской области в поселке Гари во время неформального празднования окончания избирательной кампании по довыборам в Госдуму в Серовском городском округе один из участников пострадал от огнестрельного ранения.
Московский Комсомолец 05:19
Общество

Российские города наводнили алкомаркеты

Число пивных в городе выросло на 34 процента до 940 магазинов. В Москве также замечен рост этого сегмента.
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