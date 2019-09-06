Политика
ИнтерфаксПутин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Ранее российский лидер называл самую красивую мечеть в мире. По мнению президента, это Санкт-Петербургская соборная мечеть. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
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Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также его младшим братом Кириллом.
Известия 10:32
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Общество
Сын Маслякова стал владельцем КВН
Газета.Ru 08:44
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 сентября в 16:39
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06:31
Музыка
Скончался солист группы «Пламя» Юрий Петерсон
По словам вокалистки и художественного руководителя обновленного ВИА "Пламя" Юлии Ариничевой Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни.
Новые Известия вчера в 15:30
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Шоу-бизнес
Гуф обсуждает контракт со скандальным лейблом Тимати Black Star
Подписчики Гуфа отреагировали по-разному: одни порадовались в предвкушении новых интересных релизов и проектов, другие сочувствуют Алексею, ведь у Black Star очень неоднозначная репутация.
Bimru.ru 10:54
Авто
В Сети вспомнили эталонную ГАЗ-3101 «Волга»
ГАЗ-3101 по уровню комфорта и оснащенности мог соперничать даже с иностранными автомобилями премиальных брендов.
SpeedMe 03:00
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова
На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
РИА Новости 07:20
Армия и оружие
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Хоккей
В КХЛ официально легализуют аренду игроков
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига легализует институт аренды игроков, а также рассказал о рассмотрении вопроса пола заработной платы хоккеистов.
Sport24.ru 06:57
Автоспорт
Леклер стал лучшим на первой тренировке в Монце, Квят быстрее Гасли
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на первой тренировке 14-го этапа «Ф-1» Гран-при Италии.
Sportbox.RU 06:37
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК вчера в 07:54
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Общество
РПЦ разрешили продавать вино для господ
Лицензия касается обычного и игристого вина, а не ликерного, которое используется при производстве церковного кагора, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:36
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Известия вчера в 17:33
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35