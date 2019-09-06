Политика
ИнтерфаксПутин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Ранее российский лидер называл самую красивую мечеть в мире. По мнению президента, это Санкт-Петербургская соборная мечеть. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
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Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Политика
Суд Неаполя провел заседание по делу Коршунова
В Посольстве России в Италии сообщили, что в Неполе состоялось заседание суда по делу задержанного по представлению США топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
Московский Комсомолец 07:33
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
RT на русском 06:48
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Здоровье
В первые недели жизни малыша поездки в авто нежелательны
MedikForum.ru 06:54
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Футбол
«МЮ» предложит новый контракт Погба
Sport.ru 02:14
Наука
Скорость передачи информации у разных языков оказалась схожей
Как сообщает Science Advances, исследователи выяснили, что вне зависимости от скорости речи люди передают друг другу вербальную информацию с одной и той же скоростью – 39 бит в секунду, примерно вдвое быстрее морзянки.
Волга-Медиа 03:53
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Экономика
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.
РБК вчера в 17:02
Кино
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Футбол
Карапетян: «Бонуччи поступил позорно»
Форвард "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян раскритиковал защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи после отборочного матча Евро-2020.
Soccer.ru 06:39
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Футбол
Ал. Миранчук пропустит три недели из-за травмы
Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили точные сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы.
Чемпионат 07:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Шоу-бизнес
Экс-участница группы «Тату» Елена Катина развелась с мужем
34-летняя бывшая участница музыкальной группы «Тату» Лена Катина последние шесть лет состояла в официальном браке со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.
RuNews24.ru 07:03
Происшествия
В Екатеринбурге будут судить мужчину, который избил подростка
Эхо Москвы - Екатеринбург 06:56
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова после голодовки начала есть пельмени
Известная российская балерина Анастасия Волочкова после длительного голодания решила позволить съесть себе пельмени.
Актуальные Новости 01:37
Единоборства
Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Здоровье
В Краснодаре хирурги удалили редкий вид опухоли
Краснодарские известия 01:02
Общество
В Роскачестве рассказали об изменениях в поведении потребителей
Потребители стали более внимательны к составу продукта и часто обращают внимание на торговую марку при покупке товара.
Известия 01:00
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Газета.Ru 06:43
Гаджеты
Huawei Mate 20 Pro подешевел сильнее всего
На первом месте Huawei Mate 20 Pro, версия 6/128GB: стоимость упала почти на 24%, с 54 тыс. 900 до 41 тыс. 800 руб.
TelecomDaily 05:04