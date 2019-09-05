В рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Прямую трансляцию встречи вел телеканал "Россия 24". "Малайзия — наш приоритетный партнер в Азии", — отметил президент РФ.

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