Политика
Вести.RuВладимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии
В рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Прямую трансляцию встречи вел телеканал "Россия 24". "Малайзия — наш приоритетный партнер в Азии", — отметил президент РФ.
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Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Махатхиром Мохамадом.РИА Новостивчера в 23:01
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Политика
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Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
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РЕН ТВ вчера в 17:18
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
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В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
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До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика
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Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
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Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
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Однократный приступ расстройства желудка может вызвать такие ощущения, как жжение в желудке, а также: вздутие; урчание в животе; газообразование; изжогу; тошноту.
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Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском вчера в 11:10