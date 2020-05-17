Политика
КоммерсантъПутин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые. Он добавил, что России стоит посмотреть на то, что делается в других странах мира, но не забывать про свою базу.
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Россия не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Это многонациональная страна с большим количеством культур, традиций, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, то, конечно, мы должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие.
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.ТАСС Наука 07:21
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Общество
Минобрнауки прокомментировало письмо студентов МГУ о домогательствах
Rambler News Service 15 мая в 12:45
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
Музыка
«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»
Газета.Ru вчера в 07:40
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса
В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:27
Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко
News.ru вчера в 03:16
Политика
Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США
Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
Вести.Ru 08:15
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:52
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
ПРАЙМ 14 мая в 15:15
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Двукратный лауреат премии Американской Киноакадеми Махершала Али опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram эскиз, представивший его в образе популярного персонажа комиксов Marvel - Блэйда.
Kinonews.ru 05:10
Общество
Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом
Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной.
Московский Комсомолец 07:02
Шоу-бизнес
Ивлеева обвинила мужа в необщительности
News.ru вчера в 09:56
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская сообщила, что ее близкие умерли от коронавируса
Московский Комсомолец 09:01
Происшествия
Сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной задержан Росгвардией
54-летний Константин Прокопович, сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной, был задержан 13 мая сотрудниками Росгвардии за незаконное проникновение на территорию Верховного суда в Москве.
Российская газета 15 мая в 17:04
Космос
Учёные выяснили причину исчезновения Луны в 1110 году
Discover24 вчера в 04:01
Армия и оружие
Все четыре самолёта с российскими специалистами вернулись из Сербии
RT на русском 09:09
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем
Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом Аркадием Водаховым.
Аргументы недели 05:19
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Футбол
Все тесты на коронавирус в «Интере» дали отрицательный результат
На наличие COVID-19 проверили игроков, тренерский штаб и весь технический персонал клуба. Все тесты показали отрицательный результат.
Матч ТВ 09:20
Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
В Китае признали, что Ухань преуменьшал масштабы вспышки коронавируса
Власти Уханя в начале эпидемии коронавируса действительно скрывали реальные масштабы вспышки.
Московский Комсомолец 06:26
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 15 мая в 06:27