Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые. Он добавил, что России стоит посмотреть на то, что делается в других странах мира, но не забывать про свою базу.
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Владимир Путин
Россия не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Это многонациональная страна с большим количеством культур, традиций, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, то, конечно, мы должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие.
— Владимир ПутинНациональная служба новостей 08:44
с чего всё началось

Путин: будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий

Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.
ТАСС Наука 07:21

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Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

РБК08:56

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Российская газета07:57

Путин: будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий

ТАСС Наука 07:21

Путин: Россия - это целая отдельная цивилизация

Московский Комсомолец07:36

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Lenta.ru07:31

Путин заявил о необходимости развития высоких технологий для России

Известия07:49

Россия должна делать упор на технологии, если хочет сохранить цивилизацию

Вести.Ru07:00
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Общество

Минобрнауки прокомментировало письмо студентов МГУ о домогательствах

Rambler News Service 15 мая в 12:45
1,1K
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,9K
Общество

Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
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Музыка

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Газета.Ru вчера в 07:40
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Шоу-бизнес

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Пятый канал 02:14
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Здоровье

В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса

В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:27
1
Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru вчера в 03:16
36
Политика

Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США

Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
Вести.Ru 08:15
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:52
3
Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
ПРАЙМ 14 мая в 15:15
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Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
7
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
4
Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Двукратный лауреат премии Американской Киноакадеми Махершала Али опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram эскиз, представивший его в образе популярного персонажа комиксов Marvel - Блэйда.
Kinonews.ru 05:10
Общество

Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом

Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной.
Московский Комсомолец 07:02
19
Шоу-бизнес

Ивлеева обвинила мужа в необщительности

News.ru вчера в 09:56
6
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
2,5K
Шоу-бизнес

Любовь Успенская сообщила, что ее близкие умерли от коронавируса

Московский Комсомолец 09:01
Происшествия

Сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной задержан Росгвардией

54-летний Константин Прокопович, сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной, был задержан 13 мая сотрудниками Росгвардии за незаконное проникновение на территорию Верховного суда в Москве.
Российская газета 15 мая в 17:04
7
Космос

Учёные выяснили причину исчезновения Луны в 1110 году

Discover24 вчера в 04:01
11
Армия и оружие

Все четыре самолёта с российскими специалистами вернулись из Сербии

RT на русском 09:09
19
Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем

Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом Аркадием Водаховым.
Аргументы недели 05:19
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Футбол

Все тесты на коронавирус в «Интере» дали отрицательный результат

На наличие COVID-19 проверили игроков, тренерский штаб и весь технический персонал клуба. Все тесты показали отрицательный результат.
Матч ТВ 09:20
Общество

Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
2,6K
Общество

В Китае признали, что Ухань преуменьшал масштабы вспышки коронавируса

Власти Уханя в начале эпидемии коронавируса действительно скрывали реальные масштабы вспышки.
Московский Комсомолец 06:26
64
Общество

Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
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Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 15 мая в 06:27
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