Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.

с чего всё началось

Россия не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Это многонациональная страна с большим количеством культур, традиций, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, то, конечно, мы должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие.

Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые. Он добавил, что России стоит посмотреть на то, что делается в других странах мира, но не забывать про свою базу.

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