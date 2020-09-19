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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия, сообщил президент Владимир Путин.В источнике
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РБК

Путин назвал причины создания Россией гиперзвукового оружия

РБК08:42
Газета.Ru

Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Газета.Ru09:23
Комсомольская правда

Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

Комсомольская правда07:53
ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАСС08:57
Коммерсантъ

Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард» Герберта Ефремова

Коммерсантъ08:36
РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

РИА Новости09:17
RT на русском

Путин рассказал о создании гиперзвукового комплекса «Авангард»

RT на русском09:30

Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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