Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия
Выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия, сообщил президент Владимир Путин.В источнике
И вот сейчас, впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет.
С чего всё началось
«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал
президент.
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