Легендарный Mitsubishi Pajero покинул российский авторынок

Реализация внедорожника еще идет в Южной Америке, Австралии и на Ближнем Востоке, однако в 2021 году модель уйдет и с перечисленных авторынков, так как выпуск Mitsubishi Pajero будет остановлен.