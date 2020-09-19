Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия
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Выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия, сообщил президент Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал
президент.
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