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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия, сообщил президент Владимир Путин.В источнике
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URA.Ru

Путин раскрыл создателя российского «оружия будущего»

URA.Ru07:12
РБК

Путин назвал причины создания Россией гиперзвукового оружия

РБК08:42
РЕН ТВ

Путин лично контролировал первый пуск «Авангарда» в 2001 году

РЕН ТВ08:33
ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАСС08:57
Lenta.ru

Путин раскрыл имя создателя гиперзвукового «Авангарда»

Lenta.ru08:08
Коммерсантъ

Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

Коммерсантъ07:04
РИА Новости

Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока «Авангард»

РИА Новости07:23

В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС

Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе Минск расценивает как «наглое вмешательство» в дела республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
РБК09:08
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Ливийская NOC объявила о возобновлении добычи и экспорта нефти

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар ранее заявил, что по итогам межливийских переговоров, проходивших при участии представителей всех регионов североафриканской страны, старейших племен и шейхов Ливии, было достигнуто соглашение по возобновлению нефтедобычи.
Экономика сегодня15:13
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Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
RT на русском11:09

«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Реала", перейдя в английскую команду на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании.
РИА Новости13:20

Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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