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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия, сообщил президент Владимир Путин.В источнике
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ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАСС08:57
Коммерсантъ

Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

Коммерсантъ07:04
РЕН ТВ

Путин лично контролировал первый пуск «Авангарда» в 2001 году

РЕН ТВ08:33
URA.Ru

Путин раскрыл создателя российского «оружия будущего»

URA.Ru07:12
Lenta.ru

Путин раскрыл имя создателя гиперзвукового «Авангарда»

Lenta.ru08:08
РБК

Путин назвал причины создания Россией гиперзвукового оружия

РБК08:42
РИА Новости

Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока «Авангард»

РИА Новости07:23

В Британии выявили более 4,4 тысячи случаев коронавируса впервые с мая

Прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом за сутки составил 4422, что второй день подряд является самым высоким показателем с 8 мая, скончались 27 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
В Британии выявили более 4,4 тысячи случаев коронавируса впервые с мая
РИА Новости11:43
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Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
РИА Новости11:53
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Погачар выиграл 20-й этап и стал победителем «Тур де Франс»

Заключительный, 21-й этап с финишем на Елисейских Полях в Париже традиционно носит товарищеский характер, и гонщики не соревнуются друг с другом, что означает, что 21-летний Погачар стал победителем «Тур де Франс».
RT на русском12:42

Президент «Урала»: Будем ходатайствовать, чтобы Матюнина больше не назначали на наши игры

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал видеоарбитра Алексея Матюнина, засчитавшего гол форварда «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
Все про Спорт ру12:44

Киркоров ответил Баскову на оправдания за песню о Белоруссии

Российский певец Филипп Киркоров ответил своему коллеге Николаю Баскову на его пост с оправданиями в Instagram, касающийся клипа на песню «Любимую не отдают» с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Lenta.ru12:12
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Получат ли пенсионеры новые выплаты к 1 октября. Прогнозы экономистов

Как напоминает «Московский комсомолец», к 1 октября выплаты получат жители Ненецкого АО (по 5 тысяч рублей, лица старше 70 лет — по 16 640 рублей), Челябинской области (по 700 рублей), а также пенсионеры Рязанской области старше 90 лет (по 500 рублей).
URA.Ru12:31
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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