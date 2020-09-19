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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия, сообщил президент Владимир Путин.В источнике
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Известия

Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Известия17:21
ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАССвчера в 08:57
РЕН ТВ

Путин лично контролировал первый пуск «Авангарда» в 2001 году

РЕН ТВвчера в 08:33
РБК

Путин назвал причины создания Россией гиперзвукового оружия

РБКвчера в 08:42
Lenta.ru

Путин раскрыл имя создателя гиперзвукового «Авангарда»

Lenta.ruвчера в 08:08
Коммерсантъ

Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

Коммерсантъвчера в 07:04
РИА Новости

Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока «Авангард»

РИА Новостивчера в 07:23

Пенсионеры России могут получить деньги в честь Дня пожилого человека

ИА «Ореанда-Новости» Пенсионерам, проживающим в ряде субъектов Российской Федерации, будут начислены дополнительные выплаты в связи с Днём пожилого человека, отмечающимся в стране 1 октября.
Ореанда-Новостивчера в 14:38
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК18 сентября в 13:10
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Арбитр Федотов считает, что гол Дзюбы в матче с «Уралом» нельзя было засчитывать из-за офсайда

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
RT на русскомвчера в 11:41
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