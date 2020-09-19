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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия, сообщил президент Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал
 президент.
Компаниявчера в 10:57
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РИА Новости

Путин назвал США виновными в разработке Россией гиперзвукового оружия

РИА Новости18:27
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Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Известия17:21
Комсомольская правда

Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

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RT на русском

Путин рассказал, почему Россия разработала гиперзвуковое оружие

RT на русскомвчера в 07:55
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Путин обвинил США в создании Россией гиперзвукового оружия

Lenta.ruвчера в 07:27
URA.Ru

Путин раскрыл создателя российского «оружия будущего»

URA.Ruвчера в 07:12
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Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной железнодорожной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в Латвии из-за перенаправления Россией товаропотока в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
РИА Новости21:09
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Честный рейтинг букмекеров19:47

Суд арестовал бывшего зампреда правительства Алтайского края

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Коммерсантъ Новосибирск18 сентября в 06:59
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Корпорация Boeing представила видеоролик орбитального самолета X-37B

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Народные новости17 сентября в 04:04
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