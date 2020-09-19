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Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Россия была вынуждена начать разработку гиперзвукового оружия из-за выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 сентября.В источнике
С чего всё началось
«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал
 президент.
Компаниявчера в 10:57
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РИА Новости

Путин назвал США виновными в разработке Россией гиперзвукового оружия

РИА Новости18:27
Коммерсантъ

Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

Коммерсантъвчера в 07:04
RT на русском

Путин рассказал, почему Россия разработала гиперзвуковое оружие

RT на русскомвчера в 07:55
Комсомольская правда

Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

Комсомольская правдавчера в 07:53
РБК

Путин назвал причины создания Россией гиперзвукового оружия

РБКвчера в 08:42
Lenta.ru

Путин обвинил США в создании Россией гиперзвукового оружия

Lenta.ruвчера в 07:27
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Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

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Три района Забайкалья дают наибольший прирост по коронавирусу

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Zabnews.ru18 сентября в 03:13
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Коммерсантъвчера в 23:19
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