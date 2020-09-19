Россия была вынуждена начать разработку гиперзвукового оружия из-за выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 сентября.

С чего всё началось «Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал президент. Компания вчера в 10:57