Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия
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Россия была вынуждена начать разработку гиперзвукового оружия из-за выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 сентября.В источнике
С чего всё началось
«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал
президент.
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