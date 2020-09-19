Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия
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Россия была вынуждена начать разработку гиперзвукового оружия из-за выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 сентября.В источнике
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