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Известия

Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Россия была вынуждена начать разработку гиперзвукового оружия из-за выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 сентября.В источнике
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РБК

Путин назвал причины создания Россией гиперзвукового оружия

РБКвчера в 08:42
Известия

Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Известия17:21
ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАССвчера в 08:57
РИА Новости

Путин назвал США виновными в разработке Россией гиперзвукового оружия

РИА Новости18:27
URA.Ru

Путин раскрыл создателя российского «оружия будущего»

URA.Ruвчера в 07:12
Lenta.ru

Путин раскрыл имя создателя гиперзвукового «Авангарда»

Lenta.ruвчера в 08:08
Коммерсантъ

Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

Коммерсантъвчера в 07:04

В США за сутки собрано $ 50 млн на выкуп тела Ленина

Американский художник Дэвид Датуна, который «загорелся» идеей построить в США точную копию московского мавзолея и перенести туда тело Владимира Ленина (перед этим он планирует выкупить его у России), уже собрал на эти цели более 50 миллионов долларов США.
Территория новостейвчера в 07:53
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Кибергениталии и сетевые демоны — разработчик Cyberpunk 2077 раскрыл новые подробности

Томашкевич добавил, что CD Projekt RED не стала добавлять симуляцию случайных столкновений банд в Cyberpunk 2077 — большая часть таких стычек будет заранее запланирована разработчиками.
CyberSport.ru18 сентября в 16:56
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUMвчера в 00:44
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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ruвчера в 14:56
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