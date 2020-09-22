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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил о роли Устава организации как основного источника международного права. Текст его выступления опубликован на сайте Кремля во вторник, 22 сентября.В источнике
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РЕН ТВ

Путин: Невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма

РЕН ТВ12:03
Известия

Путин назвал устав ООН главным источником международного права

Известия12:34
Российская газета

Путин: ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир

Российская газета12:25
ТАСС

Путин заявил, что устав ООН остается главным источником международного права

ТАСС12:20
Lenta.ru

Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права

Lenta.ru12:37
Телеканал 360°

Путин выступил на Генассамблее ООН. Главное

Телеканал 360°12:26
РИА Новости

Путин выступил на Генассамблее ООН

РИА Новости12:19

Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
Lenta.ru13:30
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В Госдуме назвали разницу в выступлениях Путина и Трампа в ООН

В выступлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Генассамблее ООН были существенные отличия: российский лидер говорил о важности укрепления организации для мира и безопасности, а американский коллега акцент сделал на критике Китая и важности НАТО.
БИЗНЕС Online13:20

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекеров05:47

«Жемчужный прапорщик» Вадим Бойко отправлен под домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вадима Бойко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ ( применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ Санкт-Петербург14:09
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В Петербурге на год перенесли открытие двух новых станций метро

Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 14:43 — REGNUM Новые станции на четвёртой (оранжевой) линии петербургского метрополитена — «Театральная» и «Горный институт» — вместо запланированного ранее 2022 года откроются только в конце 2023 года.
REGNUM07:43
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Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральныйвчера в 22:20
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